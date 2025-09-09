Πόσος ΦΠΑ μπαίνει στο ψέμα;

Λυτούς και δεμένους έβαλε το σύμπαν επιτελικό κράτος της Ν.Δ. για να κρύψει την τραγική εικόνα ενός πρωθυπουργού, που με αλαζονεία και θράσος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα που απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο την πλειονότητα της κοινωνίας, την αφόρητη ακρίβεια και τη συμβολή των φόρων σε αυτήν: «Δεν γνωρίζω, θα ενημερωθώ και θα σας πω».

Φυσικά ένας πρωθυπουργός δικαιούται να μην ξέρει ένα θέμα και να δηλώνει με ειλικρίνεια ότι θα ρωτήσει τους εκατοντάδες υφισταμένους του, υπουργούς, συμβούλους, τεχνοκράτες και γραφειοκράτες, για να απαντήσει σε δεύτερο χρόνο. Κανείς δεν θα απαιτούσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, να ξέρει απέξω τι λέει η ευρωπαϊκή Οδηγία (Ε.Ε.) 2006/112 και οι τροποποιήσεις της 2020/285 και 2022/542.

Απαιτούν, όμως, το Σύνταγμά μας, ο κοινοβουλευτικός πολιτισμός μας και η ουσία της πολιτικής διαπάλης εντός του κοινοβουλευτισμού να θυμάται στοιχειωδώς τι του προτείνει εδώ και τέσσερα χρόνια η αντιπολίτευση ως στοιχειώδη αντίδραση στην κρίση του πληθωρισμού: «Μειώστε, μηδενίστε τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, στο ψωμί, στο γάλα, στο ρεύμα, στη θέρμανση».

«Δεν το γνωρίζω», απάντησε σαν να μην τρέχει τίποτα ο Κυρ. Μητσοτάκης στη συντάκτρια της «Εφ.Συν.». Ακόμα κι αν δεν ήξερε τίποτα, κάτι όφειλε να απαντήσει για την ουσία του θέματος: Γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις ευελιξίες που παρέχει η νομοθεσία της Ε.Ε. για χαμηλότερο ΦΠΑ και χαμηλότερη τιμή στο γάλα, στο κρέας, στο ρεύμα, στο νερό, στο νοίκι, στο τηλέφωνο;

Γιατί, όμως, να απαντήσει; Κάθε μήνα ανακοινώνει περήφανος το αποτέλεσμα της άρνησής του: 8,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 2025. Το 75% έρχεται από την ακρίβεια, από έσοδα ΦΠΑ στο ψωμί, στο κρέας, στο νερό, στο ρεύμα, στα φρούτα, στα κινητά τηλέφωνα ή στα νοίκια. Κάθε μείωσή τους θα εξαέρωνε σημαντικό μέρος αυτού του πλεονάσματος, που αποδεικνύεται μια κανονική ληστεία, μια κλοπή λαϊκού εισοδήματος.

Αυτό είναι το «μυστικό», ο σκληρός πυρήνας του ψεύδους για τον ΦΠΑ που αρνείται να μειώσει η κυβέρνηση, όπως έκαναν, έστω για ψηφοθηρικούς λόγους, οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Τελικά, το ψέμα, η παραπλάνηση, η συγκάλυψη είναι τα μόνα «προϊόντα» που παράγει σε αφθονία αυτή η κυβέρνηση. Αν τους επιβάλλαμε τον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ, θα ήμασταν η πιο πλεονασματική χώρα του πλανήτη.