Μαρίδες, μεγάλα ψάρια και εκατομμύρια πρόβατα

Ποιος είναι τελικά ο πυρήνας του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε «ημετέρους» κτηνοτρόφους και αγρότες; Το γεγονός ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έστησαν μηχανισμό ψευδών δηλώσεων για να ταϊστεί ένας «στρατός» οπαδών και υποστηρικτών εις βάρος της πλειονότητας των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων;

Μήπως το πραγματικό σκάνδαλο είναι η κραυγαλέα προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, εγχώριου ή ευρωπαϊκού, με την εμπλοκή δικών της ανθρώπων, στελεχών, βουλευτών, ακόμα και υπουργών της;

Ή μήπως το αληθινό σκάνδαλο είναι ότι η κυβέρνηση, αφού πιάστηκε με τη γίδα -και εκατομμύρια γιδοπρόβατα!- στην πλάτη (κυριολεκτικά και μεταφορικά), τώρα θέλει να εμφανιστεί ως άγγελος της κάθαρσης, ως Ηρακλής που καθαρίζει την κόπρο του Αυγείου;

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τρία σκάνδαλα σε συσκευασία ενός. Η κυβέρνηση παίζει τον ρόλο και του κλέφτη και του ψεύτη και του δικαστή.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα προστέθηκαν ακόμα τρία τεκμήρια κυβερνητικής εμπλοκής. Το πρώτο αφορά την πληροφορία ότι τουλάχιστον δέκα βουλευτές, κυρίως της Ν.Δ., περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή.

Το δεύτερο τεκμήριο είναι η αποκάλυψη ότι κεντρικό πρόσωπο του Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης, ήξερε εδώ και έναν χρόνο για τα γαλάζια «λαβράκια» που είχαν πιάσει οι (νόμιμες) παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, προφανώς για λογαριασμό εισαγγελικών αρχών.

Το τρίτο τεκμήριο είναι οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη για το «θαύμα» που επιτέλεσε η οικονομική αστυνομία μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες στον έλεγχο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Ο υπουργός των «επικίνδυνων αποστολών» προφανώς ανακύκλωσε φακέλους ελέγχων που είχαν συντάξει σε βάθος χρόνου οι ελεγκτές του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα μία παράγραφο ψευδών εντυπώσεων στην ομιλία του στη ΔΕΘ το Σάββατο.

Στην επιχείρηση διάχυσης της ευθύνης του σκανδάλου σε όποιον μιλάει ελληνικά, έχει λίγη γη και μερικά ζώα, η κυβέρνηση φορτώνει τη ληστεία στη «μαρίδα» των λίγων χιλιάδων ευρώ, για να γλιτώσει τα δικά της «μεγάλα ψάρια» με τα εκατομμύρια γιδοπρόβατα και βοσκοτόπια όσα η μισή Αφρική. Επενδύει στη βεβαιότητα ότι όλοι εμείς θα μηρυκάσουμε το παραμύθι σαν πρόβατα. Είμαστε;