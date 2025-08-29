Ελλείψει δημοκρατικής παιδείας...

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κυβέρνηση δουλεύει κατά τον συνήθη τρόπο κάθε εξουσίας: με το μαστίγιο και το καρότο. Δηλαδή με το πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και με το κράτος του τρόμου όπως αυτό εμφανίστηκε χθες στη Βουλή με το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κι αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση δεν είναι το καρότο, αλλά το μαστίγιο. Το καρότο είναι για να μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία. Και το μαστίγιο ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειρίζεται και την επιβάλλει.

Χθες ο πρωθυπουργός και η μισή κυβέρνηση βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη κάνοντας την πρόβα τζενεράλε για τη Διεθνή Εκθεση. Και εκεί ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε για την πόλη φαραωνικά σχέδια με εθνικιστικό μανδύα (θα φτιάξει π.χ. έδρα σπουδών με τον τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ), ενώ την επόμενη εβδομάδα που θα είναι εκεί θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων για τους πληβείους όλης της χώρας.

Την ίδια ώρα στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία υπερψήφισε και ενέκρινε νόμο που αλλάζει άρδην το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, καταργώντας κάθε συμμετοχή των εργαζομένων και αντικαθιστώντας τη σημερινή σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με ανθρώπους από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Ο στόχος είναι ένας και απλός: οι δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε πειθήνια όργανα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, υποτακτικοί και σιωπηλοί. Διαφορετικά θα μπορούν να απολύονται με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή με πειθαρχική ποινή, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.

Αν κοιτάξει κανείς βαθύτερα σε όλα αυτά θα διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση θέλει πολίτες-πρόβατα, όχι σαν τα φανταστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία θα ευχαριστούν τον αφέντη τους για τα ψίχουλα που θα τους μοιράζει και θα είναι της λογικής «σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω». Ταυτοχρόνως θέλει δημόσιους λειτουργούς που να μην υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά την εκάστοτε πολιτική σκοπιμότητα της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας.

Αυτό φυσικά δεν είναι δημοκρατική κοινωνία ούτε κράτος δικαίου. Αυτό είναι ένα ολιγαρχικό καθεστώς στο οποίο έχει καταργηθεί κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια δικαίου. Δεν μας εκπλήσσει γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ίχνος δημοκρατικής παιδείας.