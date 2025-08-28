Πόση ακόμα τραπεζική ληστεία;

Η λύση για όσους κινδύνευαν να χάσουν τα σπίτια τους λόγω μνημονίων υπήρχε. Ο νόμος Κατσέλη ήταν μια σημαντική παρέμβαση υπέρ των ιδιοκτητών-δανειοληπτών που λόγω της χρεοκοπίας της χώρας βρέθηκαν στο έλεος των τραπεζών. Ενδεχομένως να υπήρχαν και καλύτερες λύσεις αλλά αυτή επιλέχτηκε στο ξεκίνημα της κρίσης.

Ο νόμος Κατσέλη ουσιαστικά εξέπνευσε με το 3ο Μνημόνιο και ενταφιάστηκε πλήρως τον Δεκέμβριο του 2019 με την εφαρμογή του «Σχεδίου Ηρακλής», βάσει του οποίου οι τράπεζες ξεφορτώνονταν τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» τα οποία πουλούσαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε εισπρακτικές εταιρείες (servicers), τις οποίες στην πραγματικότητα είχαν δημιουργήσει οι ίδιες χωρίς, ευθέως, να φαίνονται.

Από εκεί και μετά άρχισε ένα άγριο παιχνίδι εκβιασμών σε βάρος απλών ανθρώπων και νοικοκυριών που δεν είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι παράλληλα με όλα αυτά έτρεχαν οι πλειστηριασμοί -άμεσοι και ηλεκτρονικοί- όπου χιλιάδες οικογένειες έχασαν το σπίτι τους και βρέθηκαν στον δρόμο, δηλαδή στην αναζήτηση ενοικιαζόμενης κατοικίας, όπου και εκεί επικρατεί το χάος της ακρίβειας.

Αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Οι πλειστηριασμοί πλέον δεν αποδίδουν, όπως δεν αποδίδουν και οι εκβιασμοί και τα όργια των servicers. Και έτσι ετοιμάζεται μια νέα λύση. Μια παραλλαγή όλων αυτών που θα οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Στην ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών.

Θα φτιάξουν, λέει, έναν νέο φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα από τους servicers και θα τα ενοικιάζει στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Κι αν οι τελευταίοι δείξουν καλή διαγωγή σε βάθος χρόνου, θα μπορούν να δανειστούν για να τα ξαναγοράσουν. Αυτό συζήτησαν, ανάμεσα σε άλλα, όλοι οι... ευυπόληπτοι φορείς -μαζί και η κυβέρνηση- στην προχθεσινή σύσκεψη στην ΤτΕ! Πόση άλλη κλοπή αντέχει αυτή η κοινωνία;

Αν υπήρχε δίκαιο με κοινωνικούς όρους σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε ήδη να είχε αποφασιστεί από την Πολιτεία ότι τουλάχιστον ο απλός κοσμάκης -και δη οι έχοντες στεγαστικά δάνεια- δεν χρωστάει ούτε ευρώ στις τράπεζες. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο ελληνικός λαός χρεώθηκε το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας για τη σωτηρία των τραπεζών. Και τις σώσαμε και τους χρωστάμε; Πολύ δεν πάει;