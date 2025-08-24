Αθήνα, 30°C
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
Σημείο πολιτικής στροφής

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΕΦ.ΣΥΝ.»
ΕΦ.ΣΥΝ.

Η προσεχής Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός όπως συμβαίνει πάντα. Οι πληροφορίες λένε πως αυτή τη φορά θα είναι σημείο πολιτικής στροφής για την κυβέρνηση και τη Ν.Δ., για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη τα κυβερνητικά, για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Για την κυβέρνηση είναι η ευκαιρία –έτσι τουλάχιστον νομίζουν στο Μαξίμου– με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός να γυρίσει το αρνητικό εις βάρος της κλίμα και να ανακάμψει δημοσκοπικά. Για την προοδευτική αντιπολίτευση –κυρίως για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ–, να πείσει πως υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση. Ούτε για τους μεν ούτε για τους δε οι προαναφερόμενες επιδιώξεις είναι εύκολη υπόθεση.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στοχευμένα μέτρα ανακούφισης κοινωνικών στρωμάτων, στα οποία έχει μεγάλη φθορά, ακόμα κι αν είναι γενναίες καθόλου δεν σημαίνει ότι θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τούτο γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν είναι περιορισμένη σε κάποιες ομάδες πολιτών, αλλά είναι τόσο πολύ διευρυμένη που δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν –και μέσα στη Ν.Δ.– πως είναι μη αναστρέψιμη.

Από την άλλη, το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι κατ’ αρχάς η πολυδιάσπαση του χώρου της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς. Και φυσικά το γεγονός ότι το πολιτικό προσωπικό των κυβερνητικών αντιπολιτευόμενων κομμάτων δεν πείθει ότι μπορεί να φέρει την αλλαγή τόσο προγραμματικά όσο και από τη σκοπιά της απήχησης της ηγεσίας τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ΔΕΘ ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να δοκιμαστούν όλα από την αρχή.

Για την κυβέρνηση, υπάρχει επίσης το εσωτερικό της πρόβλημα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης αμφισβητείται πλέον σοβαρά στο εσωτερικό της Ν.Δ. –ανεξαρτήτως πόσο αυτό είναι ένα δημόσιο ζήτημα–, με αποτέλεσμα το κύριο που απασχολεί το εσωκομματικό μέτωπο να είναι η επόμενη ημέρα μετά από αυτόν.

Στην αντιπολίτευση, τέλος, ο αστάθμητος παράγοντας αφορά το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και ένας ευρύτατος κύκλος πολιτικών προσώπων που βλέπουν σε εκείνον τον ενοποιητικό ηγετικό παράγοντα του κεντροαριστερού χώρου. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ μία ημέρα νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτός, ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή, θα δώσει το... εναρκτήριο λάκτισμα για την επόμενη ημέρα στο πολιτικό σύστημα. Κυριακή κοντή γιορτή.

 
