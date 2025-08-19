Για ποιο ΕΣΥ μιλάτε, κ. Μητσοτάκη;

«Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό». Ποιος το είπε αυτό; Ποιος άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει κάνει δεύτερη φύση του την αντιστροφή της πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Τα ίδια λέει για την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών, την εξωτερική πολιτική, τη διεθνή θέση της χώρας κ.ο.κ.

Θα μπορούσε κανείς να ξεμπερδεύει μαζί του μόνο με την προηγούμενη παράγραφο. Αλλά έχει μια σημασία να δούμε από πού έβγαλε το συμπέρασμα ότι τελικά το ΕΣΥ καλυτερεύει και γίνεται πιο αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο, λέει, της δυνατότητας που έδωσε η κυβέρνηση στους πολίτες να αξιολογούν τις δημόσιες υπηρεσίες, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Από αυτούς απάντησε το 30%. Δηλαδή λιγότεροι από 5.000.

Από αυτούς που απάντησαν, τα νούμερα είναι συντριπτικά υπέρ της άποψης του πρωθυπουργού: Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Εδώ η επιστήμη των Μαθηματικών και της Στατιστικής σηκώνει τα χέρια ψηλά. Το 70% των ερωτηθέντων δεν απάντησε, αλλά τα συμπεράσματα ως γενική εικόνα βγαίνουν από αυτούς που απάντησαν!!! Δεν ξέρουμε τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας, αλλά μας αρκεί η γνώμη της οικτρής μειοψηφίας, ειδικά αν μας συμφέρει.

Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, όσα ωραία και καλά να πει για την πολιτική του γενικώς και ειδικώς στο σκέλος της δημόσιας υγείας, οι πολίτες ζουν και βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα, για την οποία κανείς δεν μπορεί να τους ξεγελάσει.

Ούτε για τον χρόνο που περιμένουν για μια εξέταση. Ούτε για τους μήνες που περιμένουν να βρουν μια θέση για να χειρουργηθούν. Ούτε για τις καθυστερήσεις αναφορικά με τα ραντεβού με γιατρό που χρειάζονται. Ούτε για τα ράντζα στα νοσοκομεία. Ούτε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ελλιπούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες όσων ζητούν τις υπηρεσίες και τη φροντίδα τους.

Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Εκείνο που ευημερεί στη χώρα δεν είναι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως δημόσιο, αλλά η κυβερνητική πολιτική που το μετατρέπει καθημερινά σε ιδιωτικό, προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων, και εισάγοντας διαρκώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, κλινικών, Κέντρων Υγείας. Ενα τέτοιο ΕΣΥ, το οποίο πληρώνουν και θα πληρώνουν ακριβά οι πολίτες.