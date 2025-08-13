Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ζούμε τα ίδια. Η Ελλάδα καίγεται. Δεν έχει σημασία πού και πώς. Σημασία έχει ότι καίγεται. Δεν έχουν σημασία οι δικαιολογίες και οι εξηγήσεις, ο άνεμος, η αυξημένη θερμοκρασία ή η κλιματική κρίση που όλο και περισσότερο παρουσιάζεται ως βασική αιτία των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Σημασία έχει ότι μοιάζουμε παραδομένοι σε ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε με ακρίβεια.

Το ξέρουμε ότι θα συμβεί, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να μη συμβεί. Και έχουμε μάλλον φτάσει στο σημείο να το θεωρούμε κανονικότητα. Οπως τις βροχές ή το χιόνι που πέφτει στα ορεινά κατά τη χειμερινή περίοδο. Ε, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι.

Σε αυτή τη χώρα δεν μας λείπουν οι επιστήμονες. Κι αν μας λείπουν, μπορούμε να δανειστούμε από το εξωτερικό. Δεν μας λείπουν οι μελέτες ή οι δυνατότητες να μελετήσουμε «τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να κάνουμε». Εχουμε σπουδαία πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κι αν δεν φτάνουν, να πληρώσουμε τα καλύτερα που υπάρχουν στο εξωτερικό για να έχουμε το σχέδιο που χρειαζόμαστε. Τόσα λεφτά σκορπάμε άσκοπα δεξιά και αριστερά και σε μίζες ημετέρων.

Σε αυτή τη χώρα εκείνο που μας λείπει είναι η συγκροτημένη πολιτική βούληση να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κατά κανόνα οι καταστροφές των πυρκαγιών είναι πολιτικό όπλο στα χέρια της αντιπολίτευσης και σε βάρος της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό το όπλο ο κ. Μητσοτάκης το χρησιμοποίησε στο έπακρο απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα με αφορμή την τραγωδία στο Μάτι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας έταξε πως όταν γίνει εκείνος πρωθυπουργός -επειδή είχε το κατάλληλο σχέδιο- θα γλιτώναμε και από φωτιές και από πλημμύρες.

Εγινε πρωθυπουργός και είδαμε τα χαΐρια του. Τα είδαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα είδαμε και χθες και προχθές. Θα τα δούμε και αύριο. Δεν ξέρουμε αν κι αυτή τη φορά θα εμφανιστεί αξύριστος στις κάμερες για να δείξει με αυτόν τον γελοίο τρόπο πως τάχα μοχθεί για το καλό και την προστασία των παθόντων συμπολιτών μας.

Ξέρουμε πως οι φωτιές δεν σβήνουν με… μούσια. Χρειάζεται άλλη πολιτική, άλλο σχέδιο πρόληψης και δράσης, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική διακομματική συνεννόηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα απ’ όλα αυτά.