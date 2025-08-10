Κυβερνητική απάτη με την ακρίβεια

Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, στο ερώτημα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στη χώρα η ακρίβεια καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση με ποσοστά πάνω από 50%: Prorata 74%, MRB 57%, Metron Analysis 57%. Σε άλλο ερώτημα, των ερευνών συγκυρίας του ΙΟΒΕ, περίπου το 60% (με διακυμάνσεις κυρίως προς τα πάνω) των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα «βγάλει πέρα».

Είναι λοιπόν φανερό ότι η ακρίβεια «τσακίζει κόκαλα» και είναι μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα των λαϊκών νοικοκυριών. Δεν εννοούμε κάποια μειοψηφία νοικοκυριών, αλλά ένα ποσοστό που κυμαίνεται στο 60%, αν δεν το ξεπερνάει.

Τα νοικοκυριά μπροστά σε νέο κύμα ακρίβειας



Κυρίως ενδογενής η νέα αύξηση του πληθωρισμού, οφείλεται στη μονοπωλιακή ισχύ των επιχειρήσεων και στις πρακτικές καρτέλ, που τρέφουν τον πληθωρισμό απληστίας



Προσπαθώντας να διαψεύσουν αυτή τη ζωντανή πραγματικότητα ή να υποβαθμίσουν τη σημασία του προβλήματος, κυβερνητικά στελέχη καταφεύγουν σε αριθμητικά τρικ: η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια ήταν 35%, ενώ η σωρευτική αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ήταν κάτω από 15%, λένε, άρα το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε!

Η απάντηση σε αυτόν τον ισχυρισμό έρχεται από τη Eurostat, η οποία με τις ανακοινώσεις της τοποθετεί την Ελλάδα στην προτελευταία θέση της Ε.Ε. όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης).

Σε τι έγκειται το τρικ; Στο ότι ταυτίζουν τον επίσημο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με την ακρίβεια που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ταυτίζουν δηλαδή ένα ανύπαρκτο «καλάθι» που απαρτίζεται από όλη την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με το «καλάθι του νοικοκυριού». Αυτό το τελευταίο όμως απαρτίζεται από περιορισμένη γκάμα θεμελιωδών αγαθών και υπηρεσιών (όπως στέγαση, τρόφιμα και ενέργεια), όπου η αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια είναι υπερδιπλάσια του επίσημου δείκτη.

Το νέο φούντωμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας έχει καθαρά ενδογενή βάση. Οφείλεται στη μονοπωλιακή ισχύ των επιχειρήσεων και στην καρτελοποίηση των αγορών που τρέφουν την αισχροκέρδεια και την «απληστία κερδών» σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας, παρά τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Για όλα τα παραπάνω είναι απολύτως υπεύθυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το μοντέλο ανάπτυξης που έχει εγκαθιδρύσει, το οποίο ανατροφοδοτεί διαρκώς την αισχροκέρδεια.

Τα νοικοκυριά όμως δεν θα αντέξουν δεύτερο γύρο ακρίβειας όταν ήδη δεν αντέχουν τα αποτελέσματα του πρώτου. Και η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όσο παραμένει στην εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη.