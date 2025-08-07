Χάντρες για ιθαγενείς

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διακριθεί ιδιαίτερα για τις επιτυχίες της σε δύο τομείς. Πρώτον, στο να παίρνει από τους πολλούς και αδύναμους και να δίνει στους λίγους και ισχυρούς – ένα είδος αντίστροφης αναδιανομής υπέρ των πλουσίων. Δεύτερον, στο να παίρνει πολλά από τους χαμηλόμισθους και να τους επιστρέφει «πολύ λίγα πολύ αργά», παρουσιάζοντάς το σαν επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.

Το ίδιο ακριβώς έπραξε και στα ζητήματα της φορολογίας. Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, για την οποία θριαμβολογεί αποδίδοντάς την αποκλειστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στηρίχτηκε τόσο στην αύξηση των έμμεσων φόρων εξαιτίας της ακρίβειας όσο και στο φορολογικό «χαράτσι» στην αύξηση των μισθών, αφού αυτή η αύξηση οδηγούσε σε μαζική μεταπήδηση μισθωτών σε ανώτερα φορολογικά κλιμάκια με αυξημένο συντελεστή.

Είναι από πολλές απόψεις αξιοσημείωτο ότι αυτού του είδους το «χαράτσι» αποφασίζει να το αναδείξει με ανάλυσή της η Eurobank - ονομάζοντάς το «φορολογικό πληθωρισμό» και δικαιώνοντας τη σχετική αρθρογραφία της «Εφ.Συν.».

Αφού έκανε εμπροσθοβαρώς τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα εταιρικά κέρδη και τα μερίσματα νομοθετώντας τες από το 2019 ώστε να ισχύσουν από τις αρχές του 2020, η κυβέρνηση άφησε επί μία πενταετία την «παγωμένη» φορολογική κλίμακα των μισθωτών να κατατρώει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών και να ακυρώνει σε σημαντικό βαθμό τις αυξήσεις στους μισθούς.

Ο δημόσιος κορβανάς έχασε πολύ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία από τις πρώιμες φοροαπαλλαγές υπέρ των κερδών και των μερισμάτων. Η κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα «πολύ λίγα πολύ αργά», άφησε να κυλήσει μία πενταετία αφαίμαξης των χαμηλών εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και τώρα ετοιμάζεται στη ΔΕΘ να ανακοινώσει «πακέτο φιλολαϊκών μέτρων», ύψους -σύμφωνα με τις ανεπίσημες κυβερνητικές διαρροές- περί το 1,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επιστροφή μικρού κλάσματος της φορολογικής αφαίμαξης. Κατά τους υπολογισμούς της ανάλυσης της Eurobank, οι απώλειες για την τριετία 2021-2023 από την πλήρη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας θα ανέρχονταν σε λίγο παραπάνω από 2 δισ. ευρώ. Ενσωματώνοντας και τη διετία 2023-2025, το κόστος τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας υπερδιπλασιάζεται. Το θρυλούμενο «πακέτο» της ΔΕΘ, επομένως, δεν θα δικαιώνει το απολύτως δίκαιο αίτημα για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Θα είναι πολύ μικρότερου ύψους και θα αποτελεί προεκλογική κοροϊδία.

Οι Ελληνες πολίτες, ωστόσο, είναι νοήμονες και δεν θα ξεγελαστούν. Η τακτική «χάντρες για ιθαγενείς» θα πάρει την κατάλληλη απάντηση στις εκλογές.