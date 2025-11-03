Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
dendia - haftar
Φωτογραφία αρχείου από παλιότερη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Χαλίφα Χαφτάρ, στην Αθήνα. | eurokinissi

Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση του γιου Χαφτάρ με τον Νίκο Δένδια

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn. gr
«Το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για τη συνάντηση και μένω σε αυτό», σχολίασε λακωνικά ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε τη συνάντηση του γιου του Χαλίφα Χαφτάρ με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

«Ναι, υπάρχει ενημέρωση. Επιβεβαιώνεται η συνάντηση. Καμία "μυστική διπλωματία" δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα. Το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για τη συνάντηση και μένω σε αυτό», σχολίασε λακωνικά ο Π. Μαρινάκης, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου. 

Ο Χάλεντ Χάφταρ θεωρείται διάδοχος του πατέρα του και πρόσωπο-κλειδί στη διαμόρφωση των στρατιωτικών ισορροπιών της εμφυλιοπολεμικής κατάστασης στη Λιβύη. 

Η συνάντηση με τον Νίκο Δένδια έγινε γνωστή από δημοσιεύματα λιβυκών μέσων ενημέρωσης και η ελληνική κυβέρνηση σιωπούσε επί πολλές ημέρες. Ακόμη και τώρα, όμως, παρά την επιβεβαίωση, δεν υπάρχουν πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν. 

Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση του γιου Χαφτάρ με τον Νίκο Δένδια

