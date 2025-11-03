Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση του γιου Χαφτάρ με τον Νίκο Δένδια

«Το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για τη συνάντηση και μένω σε αυτό», σχολίασε λακωνικά ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε τη συνάντηση του γιου του Χαλίφα Χαφτάρ με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ναι, υπάρχει ενημέρωση. Επιβεβαιώνεται η συνάντηση. Καμία "μυστική διπλωματία" δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα. Το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για τη συνάντηση και μένω σε αυτό», σχολίασε λακωνικά ο Π. Μαρινάκης, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Χάλεντ Χάφταρ θεωρείται διάδοχος του πατέρα του και πρόσωπο-κλειδί στη διαμόρφωση των στρατιωτικών ισορροπιών της εμφυλιοπολεμικής κατάστασης στη Λιβύη.

Η συνάντηση με τον Νίκο Δένδια έγινε γνωστή από δημοσιεύματα λιβυκών μέσων ενημέρωσης και η ελληνική κυβέρνηση σιωπούσε επί πολλές ημέρες. Ακόμη και τώρα, όμως, παρά την επιβεβαίωση, δεν υπάρχουν πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν.