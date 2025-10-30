Τούρκος πρέσβης: Αποστάσεις από τις ανταγωνιστικές «κορώνες» για τα ελληνοτουρκικά

Δεν δείχνει να συμμερίζεται την πολιτική των -ενίοτε επικοινωνιακών και προσχηματικών- εμπρηστικών δηλώσεων μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη • «Η γειτνίαση δημιουργεί όχι μόνο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για συνεργασία», είπε

Ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν περισσότερα κοινά από διαφορές και ότι η συνεργασία φέρνει ευκαιρίες τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 102ης επετείου ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Λέγοντας μάλιστα πως η γειτνίαση δημιουργεί όχι μόνο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για συνεργασία.

Ο κ. Ερτσιγιές εκτίμησε πως τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αναζωογονηθεί οι δίαυλοι διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με αύξηση των επαφών υψηλού επιπέδου και πολλαπλές συναντήσεις. Αναφέρθηκε, εν είδει παραδειγμάτων, στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και του πολιτισμού. «Πέρυσι, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ πάνω από 700.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία, με τη θετική αυτή τάση να συνεχίζεται και φέτος», είπε.

Ο Τούρκος πρέσβης δήλωσε βέβαιος πως η διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικής θα αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα αμοιβαία οφέλη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού κλίματος για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων των δύο χωρών. Ανέφερε ακόμη ότι η τουρκική πλευρά αναμένει την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επόμενης συνάντησης του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας.

Αναφορά έγινε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε ότι Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να επιτύχουν ειρήνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιλύοντας τα εκκρεμή ζητήματα μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου. «Ως στενοί γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, το πραγματικό μας συμφέρον έγκειται στη συνεργασία, όχι στην αντιπαράθεση», σημείωσε ο Ερτσιγιές.

Μητσοτάκης: «Στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή της Αεροπορίας»

Από την πλευρά του πάντως, ο πρωθυπουργός την Τετάρτη στην ομιλία του εκδήλωση στο Υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, αναφερόμενος στην Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο για στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή:

«Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ.

Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μία αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τος φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ».