Στον απόηχο των δηλώσεων του Χακάν Φιντάν για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και το μπλόκο της συμμετοχής της Αγκυρας στον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ε.Ε. (SAFE) ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνάντησε χθες τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο.

Το κλίμα στη συνάντηση των δύο ανδρών, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ικανοποιητικό, ωστόσο η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες στα κρίσιμα ζητήματα παραμένει μεγάλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκκρεμότητα της ένταξης της Τουρκίας στο SAFE παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων, κρατώντας ζωντανό το ενδεχόμενο της περαιτέρω όξυνσης της έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή που μίλησε στην «Εφ.Συν.», η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω στο ζήτημα της τουρκικής συμμετοχής στους αμυντικούς σχεδιασμούς της Ευρώπης εάν δεν άρει πρώτα την απειλή πολέμου ενάντια στην Ελλάδα. Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο επισήμανε πως η Αθήνα δεν θα αρκεστεί απλώς σε μια κίνηση καλής θέλησης της Αγκυρας για το ζήτημα αλλά θα απαιτήσει την οριστική άρση του casus belli έτσι ώστε να ανοίξουν οι ευρωπαϊκές πύλες για τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ε.Ε.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Είχε προηγηθεί η δήλωση του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας για το ζήτημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο υποστηρίζοντας πως οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να λύσουν το πρόβλημα με κοινές παραχωρήσεις.

«Στη γλώσσα της ειρήνης, επειδή το ζήτημα είναι πραγματικά πολύ απλό. Δεν δέχομαι 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε 6 μίλια... Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Οσο υπάρχει η βούληση, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί» ήταν τα ακριβή λόγια του Τούρκου αξιωματούχου. Η δήλωση αυτή, που εκλήφθηκε από ορισμένους αναλυτές στην Αθήνα ως ένα άνοιγμα της Αγκυρας προς την Ελλάδα, προκάλεσε εντύπωση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Τούρκος αξιωματούχος μιλάει επίσημα για το ζήτημα της κλιμακωτής οριοθέτησης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο, κάτι που έθετε βέβαια παγίως η Αγκυρα στις διερευνητικές.

Ωστόσο, ο γνωστός νομικός, και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών, Αγγελος Συρίγος, σχολιάζοντας στην «Εφ.Συν.» τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού υποστήριξε πως πρόκειται για έναν επικοινωνιακό ελιγμό της Αγκυρας, η οποία θέλει να δείξει στην ευρωπαϊκή κοινότητα πως αμβλύνει τη θέση της σχετικά με το casus belli που, ως γνωστόν, αφορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ., έτσι ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία της ευρωτουρκικής προσέγγισης στον τομέα της άμυνας.

Ταυτόχρονα, όμως, ο κ. Συρίγος τόνισε πως η Ελλάδα θα επιμείνει στην απειλή βέτο στο SAFE, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια να απόσχει από τη συγκεκριμένη θέση μετά τις επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής -πολυμερές σχήμα 5χ5- και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.