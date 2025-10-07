Πώς είδε η Αθήνα τη βόλτα του «Piri Reis» στο Αιγαίο

Το «Piri Reis» δεν είναι το «Piri Reis» το οποίο έβγαινε και έκανε έρευνες βυθού. Αυτή τη στιγμή έκανε μια επιφανειακή έρευνα, η οποία δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Δεν ασκεί καμία επίδραση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αρα αυτή τη στιγμή παρακολουθείται. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. H συγκεκριμένη αποστροφή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γ. Γεραπετρίτη, χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ρ/σ «ΣΚΑΪ 100,3 FM» και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, συμπυκνώνει εν πολλοίς την αντίληψη της ελληνικής διπλωματίας για την υπόθεση του «Πίρι Ρέις» που τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα έπλεε καταμεσής του Αιγαίου, εκτελώντας την πορεία του με βάση την πρόσφατη τουρκική Navtex που έχει διάρκεια από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και αφορά μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή του πελάγους. Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να προσθέτει πως «εκείνο το οποίο πράγματι είναι αντίθετο στους διεθνούς κανονισμούς είναι ότι εξεδόθη Navtex εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία απαντήθηκε αμέσως με αντι-Navtex. Αρα η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει και το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αναμφίβολα ακόμη μια κίνηση της τουρκικής διπλωματίας στη σκακιέρα του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου, καθώς με την ενέργεια αυτή η Αγκυρα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη στρατηγική της αμφισβήτησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στην περιοχή, μια και η τουρκική Navtex που εκτελεί το τουρκικό πλοίο επικαλύπτει πλήρως τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης Navtex. Ως εκ τούτου μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρείται η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο από την Αμοργό στη θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, που ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς τη γειτονική χώρα για την πρόθεση της Αθήνας να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις.

Είναι σαφές πως η αναφορά του πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία, καθώς τα θαλάσσια πάρκα που είχαν καθυστερήσει αρκετά, εξαιτίας των αντιδράσεων της Αγκυρας, αποτέλεσαν το προηγούμενο διάστημα μαζί με τη δημοσίευση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αθήνας μια ξεκάθαρη ένδειξη των προθέσεων της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά της να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπου απαιτείται. Συνεπώς, με την ελεγχόμενη έστω ένταση στα ελληνοτουρκικά να επιστρέφει στο προσκήνιο, ο κ. Γεραπετρίτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας πως οι δυο πλευρές του Αιγαίου συνεχίζουν τακτικά να συνομιλούν, κρατώντας ζωντανό τον πολιτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα.