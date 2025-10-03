Navtex και αντι-navtex στο Αιγαίο για το Πίρι Ρέις

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για επιστημονικές έρευνες του Πίρι Ρέις, σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου όπου η έρευνα, η διάσωση και η έκδοση Navtex ανήκουν στην Ελλάδα, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με την οποία υπενθυμίζει ποια χώρα έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή. Η αντι-Navtex που εξέδωσε ο σταθμός Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού χαρακτηρίζει την τουρκική Navtex «παράνομη», καθώς δεσμεύει περιοχές για έρευνες του «Piri Reis» εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Η Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού αναφέρει ότι το Πίρι Ρέις θα βγει στο Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου, για έρευνες δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.
Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη Navtex για το Πίρι Ρεις, που εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν την ακυρωμένη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, δεν εφαρμόστηκε και το ερευνητικό σκάφος έμεινε στο τουρκικό λιμάνι.
