Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία Αρχείου | AP Photo

Navtex και αντι-navtex στο Αιγαίο για το Πίρι Ρέις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn. gr
Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ανέφερε ότι το Πίρι Ρέις θα βγει στο Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για επιστημονικές έρευνες του Πίρι Ρέις, σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου όπου η έρευνα, η διάσωση και η έκδοση Navtex ανήκουν στην Ελλάδα, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με την οποία υπενθυμίζει ποια χώρα έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή. Η αντι-Navtex που εξέδωσε ο σταθμός Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού χαρακτηρίζει την τουρκική Navtex «παράνομη», καθώς δεσμεύει περιοχές για έρευνες του «Piri Reis» εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού αναφέρει ότι το Πίρι Ρέις θα βγει στο Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου, για έρευνες δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη Navtex για το Πίρι Ρεις, που εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν την ακυρωμένη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, δεν εφαρμόστηκε και το ερευνητικό σκάφος έμεινε στο τουρκικό λιμάνι. 

