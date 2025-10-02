Κυβερνητικός εμπαιγμός για το Flotilla

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε στο να ενημερώσει πως οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και πως θα απελαθούν • Προσπάθεια ξεπλύματος της πειρατικής επίθεσης.

Κάτω από τη βάση παίρνει η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην πειρατική επίθεση που δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης, καθώς έσπευσε να υποβαθμίσει το περιστατικό και να καταθέσει διαπιστευτήρια στην ισραηλινή πλευρά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί πως οι Έλληνες ακτιβιστές είναι καλά στην υγεία τους, πως δεν υπέστησαν βία, αναπαράγοντας την ισραηλινή προπαγάνδα, και πως η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων. Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

«Δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ»

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζωχιού, ήταν ακόμη πιο προκλητική, καθώς αφού ανέφερε όσα ειπώθηκαν στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πως δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

Ενημέρωσε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».