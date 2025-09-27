Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 22.8°
4 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.8°
2 BF
47%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
24°C
27.0° 24.4°
4 BF
49%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
73%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.8°
5 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.7°
3 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
3 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.7° 20.6°
2 BF
77%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
4 BF
40%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.3°
4 BF
43%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
55%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
3 BF
91%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Υπουργείο Εξωτερικών
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών | EUROKINISSI

Τι ανέφερε ανώτατη διπλωματική πηγή για την τριμερή στο Κυπριακό

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Οι συζητήσεις Ελλάδας Τουρκίας και οι εκλογές στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πριν την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπι Ταγίπ Ερντογάν.

«Ήταν δύσκολο να υπάρξει επαναπρογραμματισμός διότι ήταν πολύ πιεσμένα τα προγράμματα. Δεν επιδιώκουμε μια συνάντηση για τη φωτογραφία, αλλά κάτι ουσιαστικό. Εδώ είχαμε πραγματικά ζήτημα προγραμματισμού, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι προσχηματικό» αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά μένει να φανεί» σημείωσε.

Για την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία ανέφερε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας».

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης επισημαίνει ότι «το έργο θα προχωρήσει, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά κενά που θα λυθούν. Είναι ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει».

Για το Κυπριακό σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικής εξέλιξης. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια το Κυπριακό να γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα του ΓΓ ΟΗΕ πλην των πολέμων».

Για την επικείμενη τριμερή ανέφερε ότι «δεν περιμένουμε πολλά ενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα».

«Υπάρχει η αίσθηση ότι το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή. Να θυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια έλεγαν ότι κάθονται στο τραπέζι μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Κάθισαν στο τραπέζι στην έδρα του ΟΗΕ και συζητούν εντός του πλαισίου του ΟΗΕ για το ζήτημα» σημείωσε η ίδια πηγή.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τι ανέφερε ανώτατη διπλωματική πηγή για την τριμερή στο Κυπριακό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual