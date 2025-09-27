Το σενάριο της Κοπεγχάγης και ο προβληματισμός της Αθήνας

Η Κοπεγχάγη είναι η δεύτερη πόλη όπου σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, εκτός απροόπτου, θα παρευρεθούν για δεύτερη φορά οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (1-2 Οκτωβρίου), στην οποία η Τουρκία μετέχει ως υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ε.Ε. Στην Αθήνα δεν αποκλείουν το σενάριο να υπάρξει επαφή του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, με αφορμή τη ματαίωση της συνάντησης της Νέας Υόρκης, χωρίς ωστόσο ο υπουργός να αναφερθεί σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. «Θα υπάρξει ευκαιρία το επόμενο διάστημα για συνάντηση των δύο ηγετών» δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδεχόμενο συνάντησης στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα και η στάση που θα τηρήσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση απέναντι στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό μετά το ναυάγιο της προγραμματισμένης ελληνοτουρκικής συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα απασχολήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη άμα τη επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα εθνικά θέματα, η οποία πρόκειται να ορισθεί μετά τη σύνοδο στην Κοπεγχάγη.

Στην ατζέντα της συνόδου της Κοπεγχάγης το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας αναμένεται να κυριαρχήσει με την Αγκυρα, όπως έχει ήδη φανεί από το αίτημα για συμμετοχή της στο SAFE, να επιθυμεί να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στο αμυντικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μάλιστα, η θέση της ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά την πρόοδο που σημειώθηκε μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στο ζήτημα της επανένταξής της στο πρόγραμμα των F-35. Στην Αθήνα υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα αντιμετωπίσει την πιθανότητα ενός τετ α τετ ή μιας συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο στη δανέζικη πρωτεύουσα.

Τα νέα δεδομένα, μετά το άνοιγμα Τραμπ στην Τουρκία, προκαλούν πονοκέφαλο στον πρωθυπουργό, ο οποίος αφενός επιθυμεί τη συνέχιση του διαλόγου και τη διατήρηση του θετικού κλίματος στα ελληνοτουρκικά, αλλά ταυτόχρονα διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει το αίτημα της Τουρκίας για ένταξή της στα δάνεια του SAFE αν η Αγκυρα δεν άρει το casus belli και πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου θα υλοποιηθεί.