Υπέρμαχος των στρατιωτικών δαπανών, ούτε λέξη (ξανά) για γενοκτονία στη Γάζα

Χωρίς εκπλήξεις ήταν η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Για ακόμα μια φορά, ο Κυρ. Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ των δαπανών για στρατιωτικούς σκοπούς, τασσόμενος στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα. «Βελτιώνοντας τις δυνατότητες αποτροπής, έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις αξίες μας», «είμαστε δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στην ΕΕ», «θα διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα», «ισχυρότερος ρόλος για την άμυνά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Ωστόσο, για όσα τραγικά συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός απέφυγε ξανά να πει τη λέξη «γενοκτονία» και έκανε μια αόριστη αναφορά ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών, τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί, τις τελευταίες ημέρες σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι, περιορίστηκε απλώς να κουνήσει το δάχτυλο στο Ισραήλ, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου» και προσθέτοντας ότι «είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

Λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων».

Εξάλλου, με νωπή τη συνάντηση (σε θερμό κλίμα) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν (κατά την οποία ο Τραμπ άφησε ελπίδες στον Ερντογάν για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και σκόρπισε ανησυχίες στην Αθήνα για αλλαγή των συσχετισμών στο Αιγαίο), ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, καλώντας την Τουρκία «να ανακαλέσει το casus belli». Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία και τον λαό της και σημείωσε: «Επιβεβαιώνουμε ότι μια γνήσια ειρηνευτική διαδικασία δε μπορεί να αρχίσει χωρίς κατάπαυση πυρός».

Γενική ήταν η αναφορά του και στο θέμα της Λιβύης: «Είμαστε γείτονες. Οι χώρες μας έχουν θαλάσσια σύνορα. Για αυτό είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε μια κοινή και δίκαιη λύση οριοθέτησης σύμφωνα με το Δίκαιο της θάλασσας και τον ΟΗΕ. Η Λιβύη πρέπει να είναι ενωμένη και κυρίαρχη, χωρίς ξένη παρέμβαση».