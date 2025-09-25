Αθήνα, 24°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Δεν στέλνει φρεγάτα η Ελλάδα για το Flotilla

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Πρώτη επίσημη αντίδραση του ΥΠ.ΕΞ. για την πειρατική επίθεση στο flotilla • Υποβάθμισε το περιστατικό ο Γεραπετρίτης και γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με το Ισραήλ.

Η αλαζονεία της ελληνικής κυβέρνησης δεν της επιτρέπει να δίνει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις και καταγγελίες στη χώρα μας. Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει την «πάπια» και στα διεθνή fora. Έτσι, όταν ο ΥΠ.ΕΞ. της χώρας ρωτήθηκε από το Reuters για το Flotilla, αναγκάστηκε να δώσει απαντήσεις. 

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην πρώτη επίσημη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, γνωστοποίησε πως δεν πρόκειται να στείλει πολεμική συνοδεία στον στόλο της αλληλεγγύης, για την ώρα, παρά την πειρατική επίθεση που δέχτηκε εντός της ελληνικής ζώνης διάσωσης.

Μάλιστα, υποβάθμισε τη σημασία της τρομοκρατικής επίθεσης, σημειώνοντας πάντως –με προφανή υποκρισία– ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Έτσι, ενώ το Flotilla ήδη δέχτηκε επίθεση βάζοντας σε κίνδυνο τους ακτιβιστές, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε σήμερα ότι θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των σκαφών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος.

«Υπάρχουν λίγα σκάφη αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης και θα εγγυηθούμε την ασφαλή τους πλεύση», δήλωσε ο Γεραπετρίτης στο Reuters, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την κυβέρνηση του Ισραήλ για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν την αποστολή και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ασφαλής, αλλά είμαστε σε πλήρη επιφυλακή», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ήδη πλέουν για να συναντήσουν τον στόλο μια ιταλική και μια ισπανική φρεγάτα.

