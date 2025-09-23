Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης ρίχνουν τους τόνους για το καλώδιο

Αφού αναβλήθηκε η συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έστειλαν αισιόδοξο μήνυμα σχετικά με το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.
Μετά το τέλος της συνάντηση εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επανέλαβαν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Υπενθυμίζεται πως είχε προκληθεί μεγάλη ένταση σχετικά με το έργο το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία προκλήθηκε από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, περι μη βιωσιμότητας του έργου.
Αναλυτικά το κοινό ανακοινωθέν
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.
Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.
