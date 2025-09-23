Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης ρίχνουν τους τόνους για το καλώδιο

Αφού αναβλήθηκε η συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έστειλαν αισιόδοξο μήνυμα σχετικά με το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Μετά το τέλος της συνάντηση εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επανέλαβαν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Υπενθυμίζεται πως είχε προκληθεί μεγάλη ένταση σχετικά με το έργο το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία προκλήθηκε από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, περι μη βιωσιμότητας του έργου.