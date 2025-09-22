Ποιους θα δει και πού πάει ο Μητσοτάκης το επόμενο διήμερο στη Νέα Υόρκη

Διπλωματικό μαραθώνιο επαφών θα έχει στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Σημαντικότερη όλων των συναντήσεών του, αναμένεται να είναι η επαφή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.
Ακολουθεί συνοπτικά το πρόγραμμα του Μητσοτάκη για το επόμενο διήμερο:
Την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al-Alimi και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.
Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.
Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».
Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.
Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.
Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».
Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.
