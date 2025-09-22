Διπλωματικός μαραθώνιος του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Το κρίσιμο ραντεβού με τον Ερντογάν που θα κρίνει τα «ήρεμα νερά» ● Γιατί επαναφέρουν οι Τούρκοι τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών

Διπλωματικό μαραθώνιο επαφών, με σημαντικότερη τη συνάντηση που θα έχει αύριο με τον πρόεδρο της Τουρκίας, ξεκινά σήμερα ο πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, όπου μεταβαίνει για την 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συναντώνται σε μια περίοδο που οι δύο χώρες έρχονται ξανά αντιμέτωπες με τα αδιέξοδα που εμποδίζουν την πρόοδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, καθώς η Αγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει τις διαχρονικές της θέσεις για το Αιγαίο, πιέζοντας την Αθήνα επί του πεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη μάχη των Navtex οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα πως η Τουρκία επιλέγει να προτάξει ξανά με ηχηρό τρόπο την αναθεωρητική της πολιτική για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Συνεπώς, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα στη διάρκεια του οποίου ο διάλογος είχε παγώσει και η πολιτική των «ήρεμων νερών» δέχεται σοβαρά πλήγματα, οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν εάν υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστική πρόοδο στον διάλογο στο άμεσο μέλλον. Η στρατηγική της Τουρκίας να προσέλθει στη συνάντηση έχοντας βάλει με ένταση ξανά στο τραπέζι τις μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις αυξάνει το ενδιαφέρον και μοιραία αναγκάζει την Αθήνα να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να λησμονείται πως το τελευταίο διάστημα συζητείται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου και η αιρετική άποψη που υποστηρίζει ότι η ένταση στο Αιγαίο θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει πιο κοντά σε συμφωνία για προσφυγή σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών (υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ). Ωστόσο, κάτι τέτοιο μοιάζει πρώιμο και οι εξελίξεις των επόμενων ημερών πιθανόν να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για το μέλλον.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός πρόσφατα στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησης ότι η Αθήνα επιδιώκει να διατηρηθούν οι ανοικτοί δίαυλοι, προσθέτοντας ωστόσο ότι «θα μεταφέρουμε και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας».

Δεδομένου ότι δύο μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μετά το ραντεβού μπορεί να προκύψουν σημαντικές ειδήσεις σε ό,τι αφορά την προμήθεια νέων F-16 για την Τουρκία. Παράλληλα στην ατζέντα θα βρεθεί το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων ενάντια στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, κάτι βέβαια που θεωρείται αρκετά δύσκολο λόγω και της εμπλοκής του Κογκρέσου στην υπόθεση. Ωστόσο, για την ελληνική κυβέρνηση το ραντεβού ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και τον «πλανητάρχη» θεωρείται εξίσου σημαντικό με την ελληνική συνάντηση, καθώς οι ειδήσεις που θα προκύψουν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και τα γεγονότα στην Αν. Μεσόγειο το επόμενο διάστημα.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το γεγονός πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου δέχεται τον Τούρκο πρόεδρο τη δεδομένη χρονική συγκυρία πιέζει την κυβέρνηση, που δεν θέλει να δημιουργηθεί η εντύπωση στο εσωτερικό πως για ακόμη μια φορά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.

Τη στιγμή μάλιστα που το ενδιαφέρον του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης και η επανεκκίνηση των συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη έχουν δώσει τη δυνατότητα για μια επικοινωνιακή ρελάνς στο εσωτερικό όπου, ως γνωστόν, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση δεχόταν έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, διόλου τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε την αρχή της κυριακάτικης ανασκόπησής του στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και στην αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, κάνοντας λόγο για «δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων που βιώνουμε». Ειδικά για την ΑΟΖ με Λιβύη, επισήμανε ωστόσο ότι «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας», ενώ έριξε και ένα «καρφί» προς Τουρκία για το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, σημειώνοντας ότι «ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια». «Καρφιά» έριξε και προς την αντιπολίτευση με αφορμή τη νέα φρεγάτα, κάνοντας λόγο για αντιδράσεις σε «ψευτοδιλήμματα». «Η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση», τόνισε.

Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τη γενοκτονία στη Γάζα και αυξανόμενης πίεσης προς το Ισραήλ ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Αλλες επαφές

Εκτός του τετ α τετ με τον Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και με τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι. Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα και την Πέμπτη με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Σαμπάχ αλ Χαλίντ αλ Χαμάντ αλ Σαμπάχ.

Η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (Παρασκευή), καθώς και τη δεξίωση (αύριο) του Αμερικανού προέδρου προς τιμήν των ηγετών. Επίσης, την Τετάρτη θα κάνει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς και για την τεχνητή νοημοσύνη, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια. Την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Τέλος, θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και με εκπροσώπους αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.