Ελληνικό ΥΠΕΞ: «Καταδικάζουμε την παραβίαση των συνόρων στην Εσθονία»

Απαράδεκτη για το ΥΠΕΞ οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, με αφορμή το καταγγελθέν περιστατικό στην Εσθονία.

Σε καταδίκη της φερόμενης εισβολής ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του στο Χ.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας», αναφέρει το δημοσίευμα του υπουργείου.