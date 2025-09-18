Στις 23 Σεπτεμβρίου το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Ερντογάν

Η συνάντηση θα γίνει σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές ασκήσεις έχουν επιστρέψει στο Αιγαίο.

«Κλείδωσε» η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση θα γίνει σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές ασκήσεις έχουν επιστρέψει στο Αιγαίο. Μάλιστα, σήμερα η Τουρκία πραγματοποιεί αεροναυτική άσκηση σε διεθνή ύδατα νότια της Χίου ως... απάντηση στη διακλαδική άσκηση σε Αιγαίο και Έβρο.

Το τελευταίο διάστημα, το σκηνικό των ελληνοτουρκικών σχέσεων συνθέτουν οι διμερείς διπλωματικές επαφές, οι διαφωνίες για τη συμμετοχή της Άγκυρας στα δάνεια του SAFE, η αντιπαράθεση για τη δικαιοδοσία των Αρχών στην έκδοση NAVTEX για την αεροναυτική άσκηση «Ευνομία 6» που πραγματοποιείται στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι μονομερείς κινήσεις επί του πεδίου για την προβολή και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων.

Χθες, ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, προσπάθησε να καθησυχάσει όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά (στις ερωτήσεις που του έγιναν περί Navtex και κινητικότητας στο Αιγαίο), αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση, θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Έγινε, παραδείγματος χάρη, μία μεγάλη συζήτηση τώρα, γίνεται μία συζήτηση…»

Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι «τη Διακήρυξη των Αθηνών δεν φαίνεται ο κ. Erdoğan να τη σέβεται και να την τηρεί», ο Κυρ. Μητσοτάκης απάντησε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα "ήρεμα νερά", ταυτόχρονα όμως, το τελευταίο εξάμηνο, θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη Θαλάσσιων Πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύτηκε στα "ήρεμα νερά", χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και είναι λογικό…».