Η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό «Πιρι Ρέις»

Η Τουρκία προανήγγειλε την έξοδο του γνωστού ερευνητικού σκάφους «Πιρι Ρέις» στο Αιγαίο.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX με την οποία ανακοινώνει ότι το τουρκικό ερευνητικό θα πραγματοποιήσει από σήμερα και για τις επόμενες δέκα ημέρες έρευνες ποιότητας νερού σε 22 περιοχές, αρκετές εξ' αυτών βρίσκονται στα διεθνή ύδατα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε στην έκδοση της τουρκικής NAVTEX. Ο υδρογραφικός σταθμός της Λήμνου εξέδωσε αντιNAVTEX καθώς η έκδοση ναυτικών αναγγελιών στο Αιγαίο είναι στη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών

