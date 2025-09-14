Αντίδραση Άγκυρας σε δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Για «αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις» κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντιδρώντας στα λόγια του προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία.

Η Άγκυρα διαμαρτύρεται καλώντας τις ελληνικές Αρχές «να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «τέτοιες αναφορές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Σήμερα είναι Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών.

Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος», γι' αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».

Τι είπε ο Μητσοτάκης

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην Ημέρα Μνήμης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέροντας:

Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Η ανάρτηση του Δένδια

Της ανακοίνωσης του τουρκικού ΥΠΕΞ είχε προηγηθεί ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Χ. Ειδικότερα, ο υπουργός Αμυνας έγραψε: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό».

«Κατάφερε», υπογραμμίζει, «να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Η ανάρτηση του κ. Δένδια καταλήγει με αναφορά στον Γ. Σεφέρη: «… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».