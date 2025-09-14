Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.3° 29.1°
4 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
30.3° 27.7°
3 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
3 BF
59%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
34%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
3 BF
37%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.6°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.9° 29.3°
3 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
65%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
29°C
28.6° 28.6°
4 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.8°
3 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
73%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
3 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.3°
3 BF
44%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
65%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.2° 30.2°
1 BF
40%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Moni_Sina_1020
Dreamstime

Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Χωρίς αμφισβήτηση της διαδικασίας, οι δύο πλευρές της Αδελφότητας συντάχθηκαν ώστε επί 20 ψηφισάντων να λάβει 19 ψήφους, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή κατά το αρχαίο έθος.

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη από τη Σιναϊτική Αδελφότητα ως νέος ηγούμενος της Μονή Σινά.

Χωρίς αμφισβήτηση της διαδικασίας, οι δύο πλευρές της Αδελφότητας συντάχθηκαν ώστε επί 20 ψηφισάντων να λάβει 19 ψήφους, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή κατά το αρχαίο έθος.

Πλέον αναμένεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να κοινοποιηθεί και προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να ακολουθήσει η διαδικασία για τη χειροτονία του νέου ηγούμένου και αρχιεπισκόπου Σινά.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που διεξήχθη στη Σιναϊτική Αδελφότητα εκλογή νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ ήταν το 1973 όταν είχε εκλεγεί ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος, ύστερα από 52 χρόνια στην ηγουμενία, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, υπέβαλε την παραίτησή του.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual