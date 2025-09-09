Διαψεύδει ο Γεραπετρίτης εμπλοκή συγγενικού προσώπου στην έρευνα για το καλώδιο

Η εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), η οποία διερευνά την τέλεση ενδεχόμενων ποινικών πράξεων στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν στην κυπριακή εταιρία Eurasia Interconnector που είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου, πριν αποκτηθεί από τον ΑΔΜΗΕ στα τέλη του 2023, έναντι 48 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλεί αναταράξεις στις σχέσεις Αθήνας Λευκωσίας.

Ο κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός Sigma Live μετέδωσε ρεπορτάζ με το οποίο τοποθετεί στο κάδρο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συγγενικό πρόσωπο του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κυπριακού σταθμού η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερευνά στην υπόθεση του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ άλλων την εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ η οποία στις 22 Μαρτίου του 2022 απέκτησε έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ το 50% των μετοχών της ΝΚ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ LTD, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει μετοχές της Eurasia Interconnector που προωθήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση της Κύπρου ως ανάδοχος του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρότι δεν είχε τα απαραίτητα οικονομικά εχέγγυα. Σύμφωνα με το Sigma Live, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ είναι συγγενικό πρόσωπο του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών.

Πρόκειται για τον πεθερό του Γιώργου Γεραπετρίτη, κ. Μιχαήλ Γουρζή, νυν εκτελεστικό στέλεχος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος παλαιότερα είχε διατελέσει πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική διάσταση στην υπόθεση του ηλεκτρικού καλωδίου έγινε γνωστή πριν λίγες ημέρες από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκαλώντας τριβές στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά την Κύπρο και πως η ελληνική κυβέρνηση «δεν έχει καμία όχληση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προέβη σήμερα σε δήλωση διάψευσης του ρεπορτάζ του κυπριακού μέσου κάνοντας λόγο για «ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογενείας μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι κανένα μέλος της οικογενείας του δεν έχει ουδεμία σχέση με το έργο και πως «καμία δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα , τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα». Ο υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ό χρόνος του δημοσιεύματος δεν είναι τυχαίος και «συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για την μη εκτέλεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης». Ο υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε επίσης την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται πάντως ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.