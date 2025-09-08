Διαδοχικές συναντήσεις γιού Χαφτάρ στην Αθήνα

Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη είχε σήμερα ο Μπετκασίμ Χαφτάρ, Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του γιου του στρατάρχη Χαφταρ επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικές καλές σχέσεις με τη Λιβύη και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της αφρικανικής χώρας στον εμπορικό και οικονομικό τομέα. Οι συζητήσεις έγιναν σε καλό κλίμα και αμέσως μετά ακολούθησε συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες κυρίως στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας.
Από το 2021 η Αθήνα επιδίδεται σε μία προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στις σχέσεις της με τη Λιβύη, προωθώντας σειρά επενδυτικών προτάσεων που αφορούν τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών και των μεταφορών.
Σε αυτό το πλαίσιο προετοιμάζεται αποστολή ομάδας Ελλήνων αξιωματούχων και επιχειρηματιών το επόμενο διάστημα στη Βεγγάζη.
