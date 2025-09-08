Παραιτείται εντός της εβδομάδας ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Τον δρόμο για τη διαδοχή του και την εκλογή νέου Ηγούμενου και Αρχιεπισκόπου Σινά, ανοίγει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλλει την παραίτησή του την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα για τη διαδοχή του, καλώντας τους Πατέρες της Μονής Σινά σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, στη Μονή, με μοναδικό θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.
Μάλιστα, όπως αναφέρει, αίρει τα επιτίμια και τις διαγραφές των μοναχών που είχαν κινηθεί εναντίον του, ώστε να συμμετάσχουν όλοι στην Γενική Συνέλευση. «Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής μας» αναφέρει.
Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σημειώνει ότι, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει τη φυσική παρουσία του στη Μονή, η προεδρία της Γενικής Συνέλευσης θα ασκηθεί από όποιον εκλέξουν τα μέλη της Σιναϊτικής αδελφότητας που θα είναι παρόντα.
Τέλος, ανακοινώνει πως αποσύρεται για να ζήσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αρχιεπίσκοπου Δαμιανού
«Με γνώμονα την ενότητα της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας και την κανονικότητα της εκλογής νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ καθώς αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του κύριου προβλήματος της Ιεράς Μονής που είναι η διασφάλιση του μέλλοντος της και του από αιώνων καθεστώτος της, ως Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ προχωρώ στα εξής βήματα:
Α) Πρόσκληση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14/9/2025 ν.η. και ώρα 11.00 στη Μονή με μόνο θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.
Β) Η παραίτησή μου από την Ηγουμενία και την Αρχιεπισκοπή Σινά, Φαράν και Ραϊθώ θα υποβληθεί εις την Ιερά των Πατέρων Σύναξη την Παρασκευή 12/9/2025 ώστε να διευκολυνθεί η έως τότε λειτουργία της Ιεράς Μονής. Η ημερομηνία αποστολής της στις Αρχές θα αποφασιστεί από τον διάδοχό μου κατά την κρίση του.
Γ) Καθώς λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν την φυσική μου παρουσία στην Ιερά Μονή Σινά, η προεδρία της Γενικής Συνέλευσης θα ασκηθεί από όποιον εκλέξουν τα μέλη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας που θα είναι παρόντα.
Δ) Λαμβάνοντας ως απόδειξη έμπρακτης μεταμέλειας των στασιαστών μοναχών, την πλήρη αντίθεσή τους στην απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας της 28/5/2025 η οποία ανατρέπει το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής, ανοίγει το δρόμο για την μουσειοποίησή της και την μετατροπή της σε ενός είδους φολκλόρ καθώς και την αποδοχή του ν.5224/2025, αίρω τα ιεροκανονικά επιτίμια και τις διαγραφές μοναχών ώστε να συμμετάσχουν όλοι στην Γενική Συνέλευση της 14/9/2025. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής μας.
Ε) Προσεύχομαι ώστε οι Πατέρες της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας να προχωρήσουν σε πράξεις που να ενδυναμώνουν την πορεία προς μια νέα ενότητα. Για το καλό της Ιεράς Μονής Σινά, η εποχή των εκατέρωθεν μηνύσεων και των Υπομνημάτων πρέπει να τελειώσει με την άρση τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες θα οδηγήσουν σε διαιώνιση ενός διχαστικού κλίματος και αρνητικής δημοσιότητας για την Ιερά Μονή Σινά. Ο διάδοχός μου έχει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα.
Ως εφυσυχάζων Αρχιερεύς αποσύρομαι για να ζήσω τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου εκεί που ήδη κατοικώ κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών (Δορυλαίου 26) και στην Τραγάνα. Εφόσον το επιθυμεί ο διάδοχός μου θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή του για να τον στηρίξω σε κάθε προσπάθειά του για το μέλλον της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή μου.
Προσεύχομαι η προστάτης μας Αγία Αικατερίνη, να οδηγήσει την σκέψη και τα βήματα όλων με ομόνοια και ενότητα».
