Στην Αθήνα ο Δαμιανός μετά την απόφαση για τη διαδοχή του

Στην Αθήνα επέστρεψε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός και εννέα ακόμη μοναχοί που επιθυμούσαν την αποχώρησή τους από τη Μονή Σινά, δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση εκκίνησης της διαδικασίας για τη διαδοχή του.

Τα ξημερώματα, αναχώρησε από το Σινά η ελληνική αποστολή με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλατζή, οι οποίοι είχαν φθάσει χθες το μεσημέρι στην περιοχή, προκειμένου να συνοδεύσουν τον αρχιεπίσκοπο πίσω στη Αθήνα και να συζητήσουν για την ομαλότητα στη Μονή και τις εγγυήσεις ασφάλειας για τους όρους διαδοχής. Η ειδική πτήση προσγειώθηκε στις 7:15 το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής», σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αφού πλέον είναι δεδομένο ότι η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα συμφωνεί στους στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το μοναστήρι στο οποίο αφιέρωσα όλη την ζωή μου, ήλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει», ανέφερε η επιστολή «παραίτησης» του Δαμιανού.

O Δαμιανός επισημαίνει πως η κρίση στη Μονή συνέπεσε με την απόφαση του αιγυπτιακού Εφετείου, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έθετε προ των ευθυνών της την ελληνική κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εν λόγω υπόθεση.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των διαφωνούντων μοναχών και του Δαμιανού προκάλεσε στις 12 Αυγούστου την αποστολή, εκ μέρους του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, τριμελούς επιτροπής «προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα που έχει ξεσπάσει εντός της Αδελφότητας σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Δαμιανό […] Από τη συνάντηση κατέστη σαφές ότι όλα τα μέλη της Αδελφότητας έχουν την προθυμία να επανεξετάσουν τη στάση τους έναντι του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής σε πνεύμα ειρηνικής συμφιλίωσης».

Στις 27 Αυγούστου, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κατήγγειλε πως όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό, κάτι το οποίο οι «πραξικοπηματίες» διέψευσαν κατηγορηματικά. Στις 3 Σεπτεμβρίου, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάλεσε τον Δαμιανό στα Ιεροσόλυμα για να δώσει εξηγήσεις για τα όσα διαδραματίζονται στη Μονή Σινά και κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίξει τις πύλες της Μονής στους «πραξικοπηματίες».