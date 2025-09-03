Κυπριακή «βόμβα» για το καλώδιο σύνδεσης με Ελλάδα – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στο πλαίσιο του Great Sea Interconnector (GSI), που αφορά τη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών με υποθαλάσσιο καλώδιο.

Η κυπριακή πλευρά θέτει στο τραπέζι σοβαρά ζητήματα που καλεί να επιλυθούν, ενώ στο βάθος υπάρχει και έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως αναφέρει η Λευκωσία.

Νωρίς την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε πως «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους». Μάλιστα, αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ο υπουργός ανέφερε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Παράλληλα, κάλεσε τον ΑΔΜΗΕ να αναλάβει τις υποχρεώσεις του, ενώ κάλεσε όλους να είναι «προσεκτικοί» όσον αφορά την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι είπε ο Κύπριος πρόεδρος

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για το ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, λέγοντας: «Η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων».

Τόνισε ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι, έπειτα από διάφορες καταγγελίες που είχαν προηγηθεί και διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει φάκελο για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Ερωτηθείς ποιους αφορά απάντησε πως «δεν αναφέρεται σε ποιους».

«Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η κυβέρνηση, το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας, είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας», ανέφερε επίσης ο Κύπριος πρόεδρος.

Σε ερώτηση είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρθηκε ωστόσο ξανά στον ΑΔΜΗΕ: «Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

Ερωτηθείς εξάλλου αν θα αποδοθούν ευθύνες για το Βασιλικό, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι υπάρχει σε εξέλιξη και για εκείνο το έργο έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Αναμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και φυσικά θα αναμένουμε και την έκθεση από την εταιρεία που έχει αναλάβει να μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με το έργο», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση αν οι δύο έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η μια για το καλώδιο και η άλλη για το Βασιλικό, φέρνουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο πρόεδρος είπε ότι «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις». Σημείωσε όμως ότι «πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία».

→ Σημειώνεται ότι μία ημέρα, νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει «καθυστερήσεις» και «προβλήματα» στην υλοποίηση του «GSI». Η εκπρόσωπος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία που έχει για την Ε.Ε. το έργο προτεραιότητας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αυτού του «σημαντικού έργου» που η Επιτροπή θα ήθελε να δει να υλοποιείται «το συντομότερο δυνατό».

Η θέση της Αθήνας

Όσον αφορά την ελληνική πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κάλεσε τη Λευκωσία «να αποσαφηνίσει τη στάση της» και σημείωσε: «Το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα. Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από υπουργεία και φορείς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο συνολικά για την Ευρώπη και για την Κύπρο, βέβαια - ένα ισότιμο μέλος, αδελφό κράτος για εμάς, γιατί μιλάμε για την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κύπρο, όπως αντιλαμβάνεστε». Επανέλαβε στο σημείο αυτό ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι».