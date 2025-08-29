Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

«Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν». Με αυτή την αυστηρή δήλωση απαντά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις χθεσινές προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν ο οποίος, σε συνέντευξή του σε τουρκικό μέσο, προειδοποίησε την Ελλάδα πως αν συνεχιστεί «η φθηνή πολιτική» των Ελλήνων και κυρίως των δηλώσεων του Νίκου Δένδια μπορεί να προκύψει κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με δυσάρεστα αποτελέσματα.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία». τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης ο οποίος χαρακτήρισε «αμετροεπείς και άκαιρες» τις τοποθετήσεις Φιντάν οι οποίες, όπως είπε δεν προάγουν τις σχέσεις καλής γειτονίας τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει.

«Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών λέγοντας ότι πρέπει να «εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του στο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό TGRT Haber κατηγόρησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, την ελληνική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για εσωτερική κατανάλωση, ακολουθώντας μία «πολιτική ασπιρίνης».

«Εάν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα στην πολιτική, φέρε στην ημερήσια διάταξη την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. «Κάθε φορά που ο Δένδιας έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας. Δείχνει στους ανθρώπους συνεχώς έναν Τούρκο εχθρό, μια τουρκική απειλή. Γιατί το δείχνει; ‘Ψηφίστε με’. ‘Ψηφίστε με ενάντια σε αυτό που σας δείχνω...’. Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική», ανέφερε ο κ. Φιντάν.

Απάντηση Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Fidan, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».