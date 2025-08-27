Ένταση στη Μονή Σινά: «Πραξικοπηματίες μοναχοί» επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο - Τι δηλώνουν οι μοναχοί

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός καταγγέλλει πως όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό • Η αφήγηση των μοναχών

Ακόμα ένα επεισόδιο έντασης στη Μονή Αγίας Αικατερίνης την Τετάρτη, όταν ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έφτασε στον χώρο και, όπως αναφέρθηκε, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που, από τις αρχές Αυγούστου είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Ο αρχιεπίσκοπος έχει καταγγείλει στις αρχές του μήνα ότι μερίδα μοναχών επιχειρεί την καθαίρεσή του εν μέσω της διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θεσμοθέτηση, εν Ελλάδι, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Μονής.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, τονίζοντας ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

«Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής», αναφέρει στην ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλει ότι, όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο.

Τελικά, κατάφερε να απομακρύνει τους δέκα μοναχούς από τη Μονή Σινά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη. Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω. Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής. Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος. Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα. Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Σε δηλώσεις του πλέον ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αναφέρει πως κινδυνεύει η ζωή του και ζητά από την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση να σταθούν σταθούν στο πλευρό του.

Σημειώνεται πως οι ίδιοι οι μοναχοί, σε ιστοσελίδα που έχουν δημιουργήσει, αρνούνται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζουν ότι είναι 12 συνολικά και δεν προπηλάκισαν ούτε επιτέθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, καθώς ούτε πρόλαβαν να τον δουν. Συνεχίζουν αποκαλώντας τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και την ομάδα με την οποία εισήλθε στη Μονή «καταληψίες» και πως «έσπασαν την πόρτα», βγάζοντάς «δια της βίας έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελιά τους».