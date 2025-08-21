Ενίσχυση διμερών σχέσεων και προστασία χριστιανικών πληθυσμών

Ολοκληρώθηκε χθες η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Ασαντ αλ Σιμπάνι. Σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμισή τους σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Συζήτησαν επίσης την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παγίως στηρίζει την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε την αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της μεταβατικής συριακής διοίκησης για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα.

Επιπλέον, επανέλαβε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και την κρισιμότητα διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ως θεσμού που προστατεύει και προωθεί τις σχέσεις της Δαμασκού με το ελληνορθόδοξο και εν γένει χριστιανικό ποίμνιο στη Συρία. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και, δη, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών.

Οι κ. Γεραπετρίτης και Σιμπάνι επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προαγάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.