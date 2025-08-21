Προβληματισμός στο Μαξίμου για τον ρόλο της Αγκυρας στο Κίεβο

Νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση φαίνεται πως προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις στο Ουκρανικό με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο. Ολα ξεκίνησαν όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε γαλλικό δίκτυο ανέφερε πως η Αγκυρα θα μπορούσε να συμμετάσχει στην ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή, που θα εγγυηθεί την ακεραιότητα της Ουκρανίας, ως ειρηνευτική δύναμη, εάν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Η είδηση αυτή όπως ήταν εύλογο προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση, καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αναβαθμίζει μόνο τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας αλλά παράλληλα ερμηνεύτηκε ως αλλαγή στάσης του Γάλλου προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπάρξει ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην Τουρκία.

Αιχμές κατά Δένδια

Ωστόσο, η ελληνική διπλωματία υποστηρίζει πως δεν αιφνιδιάστηκε από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς με βάση τις παρούσες συνθήκες η Τουρκία δείχνει να είναι από τις λίγες χώρες που μπορούν να αναπτύξουν στρατεύματα στην περιοχή, μια και όλο αυτό το διάστημα έχει φροντίσει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όμως, είναι πως η προτροπή Μακρόν για ευρωτουρκική συνεργασία στο πεδίο της Ουκρανίας ερμηνεύτηκε παράλληλα και ως προάγγελος της ενεργού συμμετοχής της Αγκυρας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Βέβαια, μολονότι για την Αθήνα η συγκριμένη ερμηνεία μοιάζει πρώιμη και αρκετά αυθαίρετη, πηγή μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο μιλώντας στην «Εφ.Συν.» δεν δίστασε να παραδεχτεί πως η ύπαρξη ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας στη γείτονα έχει δημιουργήσει ένα διπλωματικό μειονέκτημα στην Ελλάδα ενώ, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση Μακρόν, δεν δίστασε να αφήσει αιχμές προς το πρόσωπο του Νίκου Δένδια, επισημαίνοντας πως η απουσία ρήτρας ανταγωνιστικότητας στην ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, που ως γνωστόν διαπραγματεύτηκε και επεξεργάστηκε ο Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών το 2021, επιτρέπει στο Παρίσι να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις διπλωματικές του κινήσεις προς την Αγκυρα.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πάντως πως στο ζήτημα της ενδεχόμενης δημιουργίας ειρηνευτικής δύναμης ως εγγύησης ασφαλείας για την Ουκρανία υπήρξε άλλη μία διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή. Υπενθυμίζεται πως ερωτηθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η μειονότητα

Ωστόσο, στον αντίποδα, ο γνωστός καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών, Αγγελος Συρίγος, μιλώντας στην «Εφ.Συν.» τάχθηκε υπέρ της αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, ο έμπειρος νομικός και πολιτικός τόνισε πως εφ’ όσον συμφωνηθεί παρουσία διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, θα πρέπει να υπάρχει και ελληνική στρατιωτική παρουσία, πρωτίστως στα ελληνικά χωριά στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Μάλιστα, επισήμανε παράλληλα πως στην περιφέρεια του Ντονέτσκ βρίσκονται η Μαριούπολη καθώς και τα 48 ελληνικά χωριά, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων μετά τον πόλεμο ελέγχεται πλέον από τη Ρωσία και συνεπώς η ελληνική παρουσία στην ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς οι Ελληνες αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στην εμπόλεμη περιοχή.