Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
Το ΥΠ.ΕΞ. επιβάλλει κυρώσεις στην πρεσβεία του Λουξεμβούργου επειδή «μίλησε» για τη Γάζα

Η εν λόγω ανάρτηση δεν εκφράζει τη χώρα μας, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα.»

Το παραπάνω ανάρτησε η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο, στον επίσημο λογαριασμό της σε κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή το «ποτάμι αλληλεγγύης» για τη Γάζα που ξεχύθηκε την περασμένη Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, καθώς περισσότερες από 100 περιοχές (από μικρά χωριά μέχρι την πρωτεύουσα, συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των πρωτοβουλιών March to Gaza, BDS, της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας και δεκάδων συλλογικοτήτων και σωματείων και διαδήλωσαν κατά της γενοκτονίας που συντελείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια από το Ισραήλ.

Ωστόσο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει τώρα πως η εν λόγω ανάρτηση δεν εκφράζει τη χώρα μας και δρομολογεί «διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες», καθώς προφανώς το περιεχόμενο της ανάρτησης «ξεφεύγει» από τη γραμμή που θέλει να κρατήσει η Αθήνα απέναντι στο Ισραήλ. 

Ειδικότερα σε απάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ανάρτηση αναφέρονται τα εξής: «Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Το ΥΠ.ΕΞ. επιβάλλει κυρώσεις στην πρεσβεία του Λουξεμβούργου επειδή «μίλησε» για τη Γάζα

