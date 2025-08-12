Κοινή δήλωση για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι κάνει μια στροφή από την άκαμπτη στάση της υπέρ του Ισραήλ, προκειμένου να μην βρεθεί σε διεθνή απομόνωση. Έτσι υπέγραψε μια κοινή δήλωση από 27 κράτη, τα οποία πιέζουν το Ισραήλ να επιτρέψει τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει από διαδρόμους.

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με την βοήθεια προς τη Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ Τα ανθρωπιστικά δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα.

Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα.

Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευτεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιηθεί. Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς ΜΚΟ ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη άμεσα, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση.

Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους.

Όλες οι διαβάσεις και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί μια πλημμύρα βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στα σημεία διανομής και οι πολίτες, οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται.

Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη.

Χρειαζόμαστε μια εκεχειρία που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς.

Η παρούσα δήλωση έχει υπογραφεί από: Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και την Επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.