Το Ισραήλ απειλεί (και) τη Μονή Αγίου Γερασίμου

Η ελληνορθόδοξη Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη στη Δυτική Οχθη βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της επέκτασης των παράνομων εποικιστικών δραστηριοτήτων από Ισραηλινούς εποίκους. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινοί έποικοι έχουν επεκτείνει τις καταληψιακές ενέργειές τους σε γη που ανήκει στη Μονή, η οποία είναι μια ιστορική εγκατάσταση, χτισμένη τον 5ο αιώνα κοντά στην Ιεριχώ, στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας.

Η κατάσταση έχει κινητοποιήσει και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, που έχει εκφράσει ανησυχία και έχει πραγματοποιήσει συσκέψεις για τον χειρισμό του θέματος. Δεν είναι η πρώτη φορά, από τη στιγμή που έχει ενταθεί η βία στην περιοχή αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας, που οι ισραηλινές δυνάμεις διαπράττουν εθνοκάθαρση και οι χριστιανικοί πληθυσμοί κινδυνεύουν και αυτοί ως παράπλευρη απώλεια της ισραηλινής επιθετικότητας.

Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, στην πόλη Ταϊμπέ, την τελευταία χριστιανική κοινότητα στη Δυτική Οχθη, Ισραηλινοί έποικοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και εμπρησμούς κοντά σε πολύτιμα θρησκευτικά μνημεία, όπως η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία χρονολογείται από τον 5ο αιώνα και αποτελεί σημαντικό τόπο λατρείας για τους χριστιανούς της περιοχής.

Η επιδείνωση της βίας εκ μέρους των εποίκων καθώς και η αδράνεια της ισραηλινής αστυνομίας οδηγούν σε αυξημένη ανασφάλεια και απειλείται ο διαχρονικός χριστιανικός χαρακτήρας της περιοχής. Οι επικεφαλής των εκκλησιών της Ιερουσαλήμ κάλεσαν για άμεση και διαφανή έρευνα, καταγγέλλοντας ότι οι εποικιστικές επιθέσεις αποτελούν ευθεία απειλή όχι μόνο για την ύπαρξη της χριστιανικής κοινότητας αλλά και για την ιστορική και πνευματική κληρονομιά που συνδέεται άρρηκτα με τον χώρο αυτό, όπου ο Ιησούς Χριστός είχε περπατήσει και καταφύγει.

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων αλλά και των σχεδίων του ακροδεξιού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, που μπορεί να οδηγήσει στον εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Ο πρωθυπουργός τόνισε –όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου– την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.