Ο Ζελένσκι «μαρτύρησε» συνομιλίες με Μητσοτάκη για την αεροπορική άμυνα

Για μία ακόμη φορά, πληροφορούμαστε κινήσεις της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική από... τρίτους, αφού το Μαξίμου δεν ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες του, την ώρα που η κριτική για την πολιτική που ακολουθεί αυξάνεται στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Δεμένος στο άρμα της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγα 24ωρα πριν λήξει το αμερικανικό τελεσίγραφο προς τη Μόσχα και ενώ οι διπλωματικές διαδικασίες έχουν «παγώσει».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, από το tweet του οποίου μάθαμε για την επικοινωνία, οι δύο άνδρες συζήτησαν «για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεροπορικής άμυνάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά τώρα, που η Ρωσία επιτίθεται όλο και πιο σκληρά στην Ουκρανία». Επίσης, ο Ζελένσκι ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «υπέβαλε επίσης μια καλή πρόταση για την ανάκαμψη της χώρας μας, ιδίως την αποκατάσταση των λιμενικών υποδομών της Οδησσού και την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και logistics στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν για την εφαρμογή της».

«Είμαι ευγνώμων για την αποφασιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία και την προθυμία να κάνουμε ακόμη περισσότερα», καταλήγει η ανάρτηση του Ζελένσκι.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.



We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF