Πρώτη επικοινωνία Δένδια με τον Αμερικανό ΥΕΘΑ

Την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Πητ Χέγξεθ μετά την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ είχε την Παρασκευή ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση του ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς αμυντικές σχέσεις και ζητήματα που αφορούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή:

«Είχα σήμερα την πρώτη μου επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Secretary Pete Hegseth @SecDef, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ, καθώς και για τις κοινές περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας».

During my first phone call with Secretary of Defense Pete Hegseth @SecDef, we discussed 🇬🇷-🇺🇸 strategic defense relations, as well as our mutual regional and international security challenges.#Greece #USA #defence pic.twitter.com/yQUEKFrKs6