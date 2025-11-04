ΕΛΤΑ - Μετά το μπάχαλο οι μεθοδεύσεις και ο ευτελισμός της Βουλής

Πυρ ομαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς αποκαλύπτεται ότι μέρος των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για το θέμα της διάλυσης των ΕΛΤΑ ήταν και η αναβολή της σημερινής συνεδρίασης στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη θέση του CEO έδωσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στην κυβερνητική πλειοψηφία να γλιτώσει από ακόμη ένα σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τυχόν νέα «γαλάζια» πυρά, μετά και την χθεσινή εκρηκτική τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Ν.Δ.

«Πολιτική αλαζονεία»

Την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ με την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης των επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ διατύπωσε ο βουλευτής Απόστολος Πάνας.

«H αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας, από τη πλευρά της κυβέρνησης, αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα των ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους, μέσα από μια σημαντική βιώσιμη πρόταση», δήλωσε ο κ. Πάνας και πρόσθεσε ότι η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι λόγος για την αναβολή της διαδικασίας που είχε προγραμματιστεί.

«Απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την αναβολή της συνεδρίασης, η οποία ήταν αίτημα της Κουμουνδούρου.

«Είναι πρώτα από όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Διότι η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνοντας σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ, για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ. Είναι θέμα που αφορά τη Βουλή, τη δημοκρατία και τους πολίτες κα πρέπει να ενημερωθούμε όλοι από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι. Και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών», κατέληξε.

Αποφεύγουν την ευθύνη

Η κυβέρνηση αξιοποίησε την παραίτηση του κ. Σκλήκα για να αποφύγει την ευθύνη της ενημέρωσης και της απόφασης για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, κατήγγειλε με τη σειρά του ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης για την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή με θέμα τα ΕΛΤΑ και το κλείσιμο των καταστημάτων τους.

Παρέμβαση Χαρίτση: Να έρθουν και να απολογηθούν

Ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της δημοκρατικής λειτουργίας κατήγγειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στην αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή.

«Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά, πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των επιτροπών της Βουλής, για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ. Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να δώσει εξηγήσεις, οφείλει να απολογηθεί», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης και να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Και εμείς, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός».