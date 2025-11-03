Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 20.1°
3 BF
85%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.2°
1 BF
75%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 19.4°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
88%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.2° 18.2°
0 BF
73%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
67%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
81%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.4°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.3°
1 BF
81%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
82%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
82%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
56%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.6° 20.1°
0 BF
69%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
21.8° 21.6°
1 BF
75%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.2°
0 BF
64%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 15.3°
0 BF
86%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
1 BF
91%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
79%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
elta
eurokinissi

Αίτημα ΠΑΣΟΚ για την παρουσία φορέων στη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ

ΒΟΥΛΗ
efsyn. gr
Η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες

Την παρουσία της εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της κεντρικής ένωσης δήμων Ελλάδας και της πανελλήνιας ομοσπονδίας σωματείων ταχυδρομικών προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της αυριανής κοινής συνεδρίασης των διαρκών επιτροπών οικονομικών υποθέσεων και δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης με θέμα την «ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν σχετική επιστολή προς τους προέδρους των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, «προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση».

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Τονίζει, δε, ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αίτημα ΠΑΣΟΚ για την παρουσία φορέων στη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual