ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή της κατάθεσης Τσιάρα ζητά η Νέα Αριστερά

Μετά από τη δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή του σε νέα δικογραφία που φέρεται να έχει σχηματιστεί για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Την αναβολή της επικείμενης κατάθεσης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε την Κυριακή με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Ζητά επίσης από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για το εάν ο κ. Τσιάρας εμπλέκεται ή όχι σε νέα δικογραφία για το ίδιο σκάνδαλο η οποία πρόκειτα να διαβιβαστεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Το κόμμα υποβάλει τα συγκεκριμένα αιτήματα λόγω δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Ενημέρωσης την Κυριακή και κάνουν λόγο για συμπερίληψη του κ. Τσιάρα στα υπό διερεύνηση πρόσωπα της νέας δικογραφίας.

Στην σχετική ανακοίνωσή της, η Πατησίων μιλά για συνεχιζόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σκάνδαλο, αξιολογεί ως παράγοντα μειωτικό για την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας στην ΕΕ όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο αρμόδιος υπουργός στη δικογραφία, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε για το σκάνδαλο καθαυτό, ούτε για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση του αγροτικού κόσμου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Η κυβέρνηση και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οφείλουν άμεσα να τοποθετηθούν για τα δημοσιεύματα κυριακάτικου Τύπου σύμφωνα με τα οποια στην νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα διαβιβαστεί στην Βουλή τις αμέσως επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται το όνομα του κ. Τσιάρα.

Εφόσον τα ρεπορτάζ ισχύουν, ως Νέα Αριστερά ζητάμε να μην καταθέσει ο κ. Τσιάρας αυτήν την εβδομάδα, όπως είναι προγραμματισμένο, στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προκειμένου να υπάρχει μέχρι τότε πληρέστερη εικόνα για την συνεχιζόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σκάνδαλο.

Από κει και πέρα, εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του υπουργού που διαπραγματεύεται με τις Βρυξέλλες την πληρωμή των αγροτών και τη διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από μόνη της και πρόβλημα και πρόκληση, που μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας και εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους για τους αγρότες.

Σε κάθε περίπτωση καθημερινά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε για το σκάνδαλο ούτε να αντιμετωπίσει την κατάρρευση του αγροτικού κόσμου. Το μόνο που μένει, είναι οι αγρότες και συνολικά οι πολίτες να τους στείλουμε σπίτι τους.

Η κυβερνηση και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οφείλουν άμεσα να τοποθετηθουν για τα δημοσιευματα κυριακάτικου Τύπου σύμφωνα με τα οποια στην νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα διαβιβαστεί στην Βουλή τις αμέσως επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται το όνομα του κ. Τσιάρα.

Εφόσον τα ρεπορτάζ ισχύουν, ως Νέα Αριστερά ζητάμε να μην καταθέσει ο κ. Τσιάρας αυτήν την εβδομάδα, όπως είναι προγραμματισμένο, στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προκειμένου να υπάρχει μέχρι τότε πληρέστερη εικόνα για την συνεχιζόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σκάνδαλο.

Από κει και πέρα, εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του υπουργού που διαπραγματεύεται με τις Βρυξέλλες την πληρωμή των αγροτών και τη διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από μόνη της και πρόβλημα και πρόκληση, που μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας και εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους για τους αγρότες.

Σε κάθε περίπτωση καθημερινά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε για το σκάνδαλο ούτε για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση του αγροτικού κόσμου. Το μόνο που μένει, είναι οι αγρότες και συνολικά οι πολίτες να τους στείλουμε σπίτι τους.