Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
provata

Κατατέθηκε ΠΝΠ για την ευλογιά, τι προβλέπει

ΒΟΥΛΗ
efsyn. gr
Πολλούς μήνες μετά το ξέσπασμα της ασθένειας που έχει «θερίσει» τα αιγοπρόβατα σε όλη τη χώρα

Την ερχόμενη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου τίθεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων με τίτλο «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α' 183) και συναφείς διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής κυρώνονται νομοθετικά, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44, «επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183).

Πολλούς μήνες μετά το ξέσπασμα της ασθένειας που έχει «θερίσει» τα αιγοπρόβατα σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να καθησυχάσει του κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι στα κάγκελα και βλέπουν πως τα ζώα τους απειλούνται με αφανισμό. 

Τι προβλέπεται

Μέρος Α'

Συγκεκριμένα, με το άρθρο πρώτο της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενισχύονται ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση επιδημιολογικών κρίσεων στον τομέα της κτηνιατρικής, μέσω της υποχρέωσης τήρησης συγκεκριμένων κατευθύνσεων και χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143).

Με το άρθρο δεύτερο της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης έως τριών (3) στρατιωτικών κτηνιάτρων ανά Περιφερειακή Ενότητα στην αρμόδια οργανική μονάδα της Περιφέρειας επί κτηνιατρικών θεμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές και έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει και να διασφαλιστούν η δημόσια υγεία και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου. Με το άρθρο τρίτο της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στον πρωτογενή τομέα, δυνάμει των υπ' αρ. 208989/1.8.2025 (B' 4202) και 208982/1.8.2025 (Β΄ 4203) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι εν λόγω ενισχύσεις. Με το άρθρο τέταρτο της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται η έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος.

Μέρος Β΄

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν την κρίση που προκαλεί η εξάπλωση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο, στην οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας συνολικά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διαχείριση και αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, μέσω της θέσπισης ενός συνόλου έκτακτων μέτρων στήριξης, διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η οικονομική ζημία, να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αιγοπροβατοτροφική παραγωγή και στην αγροτική δραστηριότητα γενικότερα.
 

TAGS
Κατατέθηκε ΠΝΠ για την ευλογιά, τι προβλέπει

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

