Έκτακτη σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής μετά το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» για τα ΕΛΤΑ

Την άμεση σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ - κάτι για το οποίο συντάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης - κατά την έναρξη της συνεδρίασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Θετική στο αίτημα και η ΝΔ για την άμεση σύγκληση των Επιτροπών, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της απόφασης να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση και θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή για την ημέρα διεξαγωγής της.

Το θέμα έθεσε αρχικά ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς λέγοντας ότι «καταθέτουμε αίτημα διεξαγωγής έκτακτης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε ότι κλείνει 200 καταστήματα σε όλη την χώρα» και πρόσθεσε ότι «μπορεί η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή να μετατεθεί για μία δύο ημέρες αργότερα μπροστά στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ παρουσία των αρμοδίων υπουργών, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ». «Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το χρειάζονται δεν θα έχουν ταχυδρομείο. Δεν θα πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τα ΕΛΤΑ που είναι ατελείωτα αυτά, αλλά και επί ΝΔ τα ΕΛΤΑ στηρίχθηκαν με 130 εκατ. ευρώ για να κλείσουν 200 καταστήματα και η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο σαν να υπάρχει έξω μπουνάτσα;» πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος συντάχθηκε με το αίτημα και ζήτησε κατά την συνεδρίαση «να προσέλθει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς εποπτεύει την τήρηση του Κανόνα των καθολικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που παρά την ιδιωτικοποίησή τους τα έχουν κρατήσει στο αντικείμενό τους». Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση πριν την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό ως κεντρικό θέμα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, πρόσθεσε ότι «η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση των ΕΛΤΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά και την λειτουργία της Βουλής και το πως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση» Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν την Βουλή των Ελλήνων και είναι θέμα κύρους και αξιοπιστίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, συμφώνησε με το αίτημα, λέγοντας όμως προς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν πως «εκπλήσσομαι για την αντίδρασή σας, εδώ πραγματικά "ο βασιλιάς γυμνός" που σήμερα υποκρίνεστε αφού στηρίξατε με την πολιτική σας το κέρδος των πολυεθνικών και στο πλαίσιο αυτό στείλατε τα ΕΛΤΑ εκεί που είναι σήμερα, στο Υπερταμείο» και πρόσθεσε ότι «όταν το κέρδος μπαίνει στη μέση η ανάγκη των ανθρώπων πετιέται στο καλάθι των αχρήστων… » Ο λαός, τόνισε «δεν θα επιτρέψει να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται φθηνά, με πλήρη στελέχωση, με ευθύνη του Κράτους ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό».

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε το αίτημα άμεσης σύγκλησης των κοινών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, λέγοντας πως η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση. «Είναι εντυπωσιακό, που στο μεγάλο πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου η απάντηση είναι να κλείσουν τα ταχυδρομεία!», σχολίασε ο κ. Τσακαλώτος.

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι «η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που χρειάζεται να συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση γενικότερα είναι όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ αλλά για το τι κάνει το Υπερταμείο. Η Πλεύση Ελευθερίας υπήρξε από την αρχή κατά της σύστασης του Υπερταμείου, που είναι ένας καταρχήν μνημονιακός θεσμός που συστηματικά καταστρέφει και εκποιεί την δημόσια περιουσία»

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας απάντησε πως «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει το θέμα που υπάρχει με την απόφαση αυτή όχι μόνο στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα που διατυπώθηκε τώρα από την αντιπολίτευση για την έκτακτη αυτή σύγκληση των Επιτροπών, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι τεχνοκρατικό - γιατί όντως μόλις το 10% των εσόδων τους προέρχεται από τα φυσικά τους καταστήματα, ενώ το 45% των βαρών των ΕΛΤΑ προέρχονται από αυτή την λειτουργίας τους- αλλά υπάρχουν θέματα εξυπηρετήσεων των πολιτών όχι μόνο των παραμεθορίων περιοχών αλλά και σε μεγάλες περιοχές και αυτό πρέπει να το δούμε».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαθάς είπε ότι «το θέμα των ΕΛΤΑ απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες, έχουν κλείσει 203 καταστήματα και χθες το βράδυ εγώ δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνικές διαμαρτυρίες γιατί κλείνει το ταχυδρομείο στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού μου, στο Νυδρί της Λευκάδας» και έκανε γνωστό πως «χθες, συζήτησα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διερευνούμε για να διεξαχθεί μια συνεδρίαση μαζί με τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή μας καθώς το ζήτημα μας αγγίζει όλους». Για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασης ο κ. Καββαθάς επιφυλάχθηκε να ενημερώσει την Επιτροπή ίσως ακόμα και σήμερα, εάν όχι την Δευτέρα για το πότε θα γίνει αυτή.

Η απόφαση του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ τίθεται στις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί του νομοσχεδίου για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».