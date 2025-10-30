ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάρφωσε» Μπαμπασίδη ο εκπρόσωπος της Cognitera

Τόνισε επίσης ότι υπεύθυνος για τις πληρωμές (και τις καθυστερήσεις) είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο • Εύλογα ερωτήματα για τη σχέση τριών εταιριών.

Νέα στοιχεία και καταγγελίες προκύπτουν σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση της Εξεταστικής επιτροπής για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την ήδη δεινή θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σήμερα κατέθεσε ο Σπυρίδων Καραμπλιάνης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Cognitera SA το διάστημα 2020-2024 και συνεταιριστικός υπάλληλος της Ένωσης Αγρινίου. Μεταξύ άλλων, ο Καραμπλιάνης δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει σε ερωτήσεις για την καθυστέρηση των πληρωμών στους αγρότες, «δείχνοντας» τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έχουν παραδοθεί όλα τα παραδοτέα στην ώρα τους. Υπεύθυνος για τις πληρωμές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καθυστέρηση των πληρωμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμπλιάνης.



Τα «καρφιά» και η μήνυση κατά Μπαμπασίδη

Παράλληλα, στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας άφησε σαφείς αιχμές σε βάρος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, για τις επίμαχες πληρωμές του 2022 και του 2023, τονίζοντας ότι η εταιρία του έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του για παράβαση καθήκοντος, ενώ όλα τα στοιχεία έχουν κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε ο μάρτυρας, «με κατάλληλη προσαρμογή των συστημάτων του 2023 στο 2022, είτε το αντίστροφο, προχώρησε η πληρωμή τής προκαταβολής του 2023 με την τεχνολογική υποστήριξη της Cognitera, και αυτή είναι και η τελευταία πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δική μας τεχνολογική υποστήριξη».

«Στο δια ταύτα, για τα έτη 2022 και 2023, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ανάδοχο για το έργο του τεχνικού συμβούλου, ο Οργανισμός κατέβαλε το συνολικό ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ στην εταιρία, ένα ποσό μικρότερο από όσο κόστιζε διαχρονικά από το 2009, το ετήσιο κόστος του τεχνικού συμβούλου» ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεση του ο μάρτυρας και προσέθεσε:

«Το 2024 τον Απρίλιο, με βάσει πλέον την σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ένωση Cognitera, ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων ως το 2024, στο κυβερνητικό νέφος, με το νέο λογισμικό αιτήσεων που προετοιμάστηκε και παραδόθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τέλη Μαρτίου 2024, στην ίδια λογική όπως και τα προηγούμενα δύο έτη. Παραδόξως, όμως, για περίπου τρεις μήνες, επιτρέπεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υποβάλλονται αιτήσεις μόνο on line από μεμονωμένους παραγωγούς, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί περισσότεροι από 300.000 κλειδάριθμοί για υποβολή δηλώσεων μέσω ΚΥΔ. Όμως, για εντελώς ακατανόητους λόγους για εμάς και για όλους τους παραγωγούς, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κ. Μπαμπασίδη, κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ, μέσων των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών, προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών».

Συνεχίζοντας σε ανάλογο ύφος, ο εκπρόσωπος της Cognitera σημείωσε επίσης: «Ύστερα από δύο χρόνια πλήρους παραγωγής τής λειτουργίας της πλατφόρμας στο κυβερνητικό νέφος το 2022 και το 2023, -που κατασκευάστηκε με την προηγούμενη προηγμένη γλώσσα προγραμματισμού icon και την θέσπιση σε παραγωγική λειτουργία της αίτησης και του πηγαίου της κώδικα στον gov.gr-. την 1/4/2024, και αφού αλληλοεπιδρούσε με παρατηρήσεις επί της αίτησης με αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για πρώτη φορά, και έπειτα από 95 μέρες που είχαμε παραδώσει σε λειτουργία την αίτηση για τους παραγωγούς, αναφέρθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, ότι οι εργασία αυτή δεν έπρεπε να γίνει με την συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.

»Υπάρχει μία σειρά γεγονότων, που εν τέλει οδηγούν, την Παρασκευή 12/7/24, να κατέβει από το κυβερνητικό νέφος η εκπονηθείσα από την εταιρία μας και μέχρι τότε λειτουργούσα αίτηση, ενώ από τη Δευτέρα 15/7/24 να αναρτηθεί, ως δια μαγείας, σε νέφος, η αίτηση της εταιρίας Νeuropablic με, ξανά ως δια μαγείας, την άμεση πρόσβαση των ΚΥΔ σε αυτήν. Έχω καταθέσει και την γνωμοδότηση των καθηγητών Λογαΐτη και Σιούτη για την παράνομη αυτή ενέργεια. Σημειώνουμε ότι έχουμε προσφύγει αρμοδίως και έχουμε υποβάλει μήνυση κατά Κυριάκου Μπαμπασίδη, τότε προέδρου της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμπλεκομένων στελεχών για διάπραξη από κοινού του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος που προβλέπεται από το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα ενώ ο φάκελος έχει διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Εκτελούσαμε εντολές»

Εξάλλου, ο μάρτυρας αρνήθηκε τυχόν ευθύνες τις εταιρίας του για μια σειρά θεμάτων.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη εάν σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων και τις πληρωμές υπήρχαν διαφωνίες της εταιρίας με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε: «Εμείς σαν εταιρία πληροφορικής, εκτελούσαμε τις προδιαγραφές και τα τεύχη που μας απέστελνε η διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω σε αυτές υλοποιούσαμε και όποτε υπήρχαν απορίες προκαλούσαμε συναντήσεις με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη «αν υπήρχαν αδυναμίες στο λογισμικό που ενδεχομένως να διευκόλυναν φαινόμενα απάτης όπως με τους βοσκότοπους και αν είχαν εντοπιστεί», απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν υπήρχε συστημική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων από τους πραγματικούς σε εικονικούς αγρότες. Μεμονωμένες περιπτώσεις πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και για αυτό είναι τα αρμόδια υπεύθυνα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τα εντοπίζουν και να τα πατάσσουν», ανέφερε.

«Ενημερώσατε τον Οργανισμό όταν τα εντοπίσατε για τις αδυναμίες και τα μέτρα αντιμετώπισης;» επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης. «Εμείς βλέπουμε δεδομένα, δεν τα βλέπουμε ούτε καν σαν ΑΦΜ, ούτε σαν επώνυμο ούτε σαν όνομα. Λαμβάνουμε την πληροφορία ως δεδομένο, την δουλεύουμε και την δίνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο. Ότι θέμα υπήρχε στέλνονταν στο ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετικό έγγραφο για διευκρινήσεις. Πάντα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ενήμερος και με προτάσεις», ήταν η απάντηση του.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με τη θέση της εταιρίας για τα ΚΥΔ, ο κ. Καραμπλιάνης είπε ότι δεν έχει καμία επαφή με το αντικείμενο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι διαφορετικό το αντικείμενο εργασίας της εταιρίας μας, η οποία υλοποιεί προδιαγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραδίδει συστήματα. Το αντικείμενο εργασίας των ΚΥΔ είναι η συλλογή και υποβολή δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και διευκρίνισε:

«Κάθε ΚΥΔ όταν πιστοποιείται υπογράφει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Ταυτόχρονα, κάθε υπάλληλος του ΚΥΔ, έχει το προσωπικό του σύμφωνο εμπιστευτικότητας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Η Cognitera SA από την άλλη, έχει τα δικά της σύμφωνα εμπιστευτικότητας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα είναι πλήρως με ιχνηλασιμότητα και χαρτογράφηση και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εξακριβωθεί».

«Η απόφαση του κ. Μπαμπασίδη να μην ενεργοποιήσει τη δυνατότητα της αίτησης, παρακωλύοντας για τρεις και πλέον μήνες τους παραγωγούς ποιον ευνοούσε τελικά;» ρωτήθηκε από την κυρία Αποστολάκη για να υποστηρίξει ο κ. Καραμπλιάνης: «Σίγουρα εμάς δεν μας ευνοούσε. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχουμε καταλάβει το σκεπτικό της πράξης. Εμείς καταγράψαμε γεγονότα τα οποία έχουμε καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».



Τα ερωτήματα για τις σχέσεις των εταιριών

Αρνητικός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της Cognitera σχετικά με τον εάν οι τρεις εταιρίες (Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν) είναι «εν πολλοίς συγκοινωνούντα δοχεία και αποτελούν τον ορισμό της διαπλοκής, καθώς μετακινούνται διαρκώς στελέχη από την μια εταιρία στην άλλη», όπως υποστηρίζουν πηγές της Ν.Δ.

Σχετική ερώτηση έκανε στον Σπ. Καραμπλιάνη ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, καλώντας τον να δώσει διευκρινήσεις για τη συσχέτιση μεταξύ των τριών εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι τρεις εταιρίες είναι το ίδιο και το αυτό. Neuropublic, GAIA Επιχειρείν και Cognitera είναι μία εταιρία. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δηλαδή», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

«Δεν είμαστε η ίδια εταιρία. Δεν μας ενώνει κάτι. Μόνη μας συνεργασία είναι η κοινοπραξία για τον στρατηγικό σχεδιασμό 2023-2027», απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της Ν.Δ. και προσθέτοντας ότι μεταξύ των εταιριών υπάρχουν δικαστικές διαμάχες σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, «από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ- Cognitera- Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας».

Για «εταιρίες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία», έκαναν λόγο και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ευθύνες σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπουργείο

«Πριν την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην εξεταστεί ο αρχικά κληθείς μάρτυρας από την εταιρία SOL Crowe των ορκωτών ελεγκτών και να κλητευθεί η ορκωτή λογίστρια κυρία Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν: «Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας Cognitera».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Καραμπλιάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρίες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου. Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών».



Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιο» πάρτι απευθείας αναθέσεων και ο λογαριασμός στους αγρότες

«Το πάρτι των ”γαλάζιων” απευθείας αναθέσεων -για να μπορεί να συντηρείται το ”γαλάζιο” παρακύκλωμα- και οι συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρίες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία (και τα ”τεμαχισμένα” έργα), ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA (αλλά όχι εν ενεργεία CEO της). Για παράδειγμα, η «”γαλάζια” διοίκηση Σημανδράκου αποφάσισε να αναθέσει το αντικείμενο ακυρωμένης διακήρυξης (ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ + ΦΠΑ) μέσω πολλαπλών μικρών απευθείας αναθέσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες με την Cognitera, αλλά και σε μετόχους της. Κάτι που συνιστά τεχνητό κατακερματισμό του αντικειμένου, σε ευθεία παραβίαση του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων» αναφέρουν από την πλευρά τους πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «το 2023 έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2022 στη συγκεκριμένη εταιρία, ύψους 699.360 ευρώ και στις εταιρίες «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», που ανήκουν στην Cognitera, ύψους 151.600 ευρώ. Ο πηγαίος κώδικας του 2022 πληρώθηκε τουλάχιστον 3 φορές (!) και παραδόθηκε το 2023, μετά τις πληρωμές».

Αναφέρουν επίσης: «Όπως καταδείχθηκε από τις ερωτήσεις τού εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, κατά τα έτη 2022 και 2023, με ευθύνη των ”γαλάζιων” διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα και οι πληρωμές έγιναν με… φύλλα excel και ”εντέλλεσθε”, με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρες ιστορικό πληρωμών και ιχνηλάτησή τους. Οπότε, είναι αδύνατον να εντοπιστούν με ακρίβεια οι δικαιούχοι, που, ενδεχομένως, εισέπραξαν μη νόμιμες επιδοτήσεις. Παράλληλα, μετά από ”σφάλμα” που προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 η χώρα μας καλείται να πληρώσει πρόστιμα (κατόπιν ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022). Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ, αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera, συμπτωματικά εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση! Η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ κατέθεσε το 2021, προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά μιας σειράς ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που το 2021 ο Οργανισμός υπέγραψε με την εταιρία NEUROPUBLIC Α.Ε.».

«Κατά τα άλλα», προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος -και διευθύνων σύμβουλος- της εταιρίας έως το 2024, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολείτο ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα».