«Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε τη νομιμότητα της εντολής»: Τι είπε η Γαργαλάκου της Neuropublic για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις» ανέφερε στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ΑΕ, Ρόζα Γαργαλάκου στην κατάθεσή της στην εξεταστική του γαλάζιου σκανδάλου.

Όταν αντιληφθήκαμε ότι οι ελεύθερες εκτάσεις μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν αλληλογραφήσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στον τότε πρόεδρό του, Γρηγόρη Βάρρα. Όπως είπε η Ρ. Γαργαλάκου ζητήσαμε οδηγίες για το πώς θα εκτελέσουμε τεχνικές εργασίες, τη στιγμή που τα ζώα αυξάνονται κατακόρυφα και οι ελεύθερες εκτάσεις μειώνονταν, και έτσι, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι σχετικοί αλγόριθμοι.

Στην αρχή της κατάθεσής της, η Ρ. Γαργαλάκου είπε ότι η Neuropublic δεν ήταν τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠE από την αρχή του 2022 μέχρι το Νοέμβριο του 2023. «Κατά το διάστημα αυτό, 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 1η/11/2023, δεν γνωρίζω με βεβαιότητα, ποια πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκτελεί τις εργασίες του, εάν δηλαδή χρησιμοποιούσε πληροφοριακά συστήματα, που στο παρελθόν είχαν συντηρηθεί και επεκταθεί από την Neuropublic ή άλλα».

«Σε χρόνο "ντε τε" οι δύο εταιρείες ενώνονται»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ΑΕ ερωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για τις σχέσεις της Neuropublic με τη "ΓΑΙΑ Επιχειρείν", στην οποία, η πρώτη εταιρεία συμμετέχει με 40%. Δεν μου φαίνεται και πολύ ηθικό και δεν ξέρω πόσο νόμιμο, πρακτικά, είναι, είπε ο Μ. Λαζαρίδης προσθέτοντας: «Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση. Ίσως να αποτελεί συνολικά και τη βάση του προβλήματος». Ξαφνικά, συνέχισε ο Μ. Λαζαρίδης, «εμφανίζεται και δημιουργείται μία εταιρεία η "Κογκνιτέρα", που έχει στελέχη μέσα από εσάς, [...] Είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία [...] Εγώ εκπλήσσομαι με όλα αυτά. [...] Και σε χρόνο "ντε τε" οι δύο εταιρείες ενώνονται και σήμερα έχουνε σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στην απάντησή της, η Ρ. Γαργαλάκου είπε ότι «συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην Κογκνιτέρα, τη ΓΑΙΑ Επιχειρείν και την Neuropublic δεν υπάρχουν», ενώ, στην ερώτηση, «πώς ξαφνικά αυτή η σύγκρουση κατέληξε σε γάμο» είπε: «Είναι κοινός τόπος, στον χώρο των επιχειρήσεων να υπάρχουν συγκρούσεις και ανταγωνισμοί, και από τη μία μπορεί να οδηγούνται στα δικαστήρια και την επόμενη να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο συγκερασμού αυτών των διαφωνιών. Το έργο του 2023-2027 που κατεβήκαμε ως ένωση, ήταν ένα έργο που η εταιρεία μας δεν μπορούσε να κατέβει μόνη της. Ο διαγωνισμός [...] απαιτούσε παραπάνω εξειδικευμένα στελέχη».

Απαντώντας στη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία της ζήτησε να δημοσιοποιήσει τις επιστολές της εταιρείας της προς όλους τους προέδρους του οργανισμού για το θέμα της «βάπτισης» δημόσιων εκτάσεων σε ιδιωτικούς βοσκότοπους, και κληθείσα να σχολιάσει συνομιλίες στελεχών του οργανισμού που προκύπτουν από τις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ρ. Γαργαλάκου είπε: «Εμείς, εντολές δεχόμασταν από τον οργανισμό για παρέμβαση σε μία σειρά σημεία του συστήματος [...] Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε την νομιμότητα της εντολής». Κάλεσε μάλιστα τη βουλευτή «μαζί με την επισύνδεση (που επικαλέστηκε) να αναζητήσετε και τη αντίστοιχη επικοινωνία με την εταιρεία, για να δείτε, και πώς η επισύνδεση γίνεται (έγγραφη) εντολή προς τον αρμόδιο υπάλληλο». Προσέθεσε μάλιστα ότι «όλες οι εντολές που έχει λάβει η εταιρεία μας, για οποιεσδήποτε υποστηρικτικές ενέργειες είναι έγγραφες. [...] Όσοι μιλάνε στο τηλέφωνο για εξυπηρετήσεις, μπορούνε να πάνε και να τα πούνε στη Δικαιοσύνη [...] Και καλό είναι, αυτή η υπόθεση να λήξει όσο πιο σύντομα γίνεται, και αυτοί οι οποίοι φταίνε, να (τους) απαγγελθούν σχετικές κατηγορίες, γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα και έχει πλήξει και την φήμη και το κύρος μας». Σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για τα περί εξάρτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εταιρεία της, όπως σημειώνεται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι «η Neuropublic είχε συμβατική σχέση σε συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία της είχαν ζητηθεί, κατόπιν των σχετικών διακηρύξεων, τα οποία ανέπτυσσε και παρέδιδε στο οργανισμό. Άλλα ζητήματα, που μπορεί να έχει ο οργανισμός και τα οποία έχουν αναφέρει (μάρτυρες) πολύ πριν από μένα, υποστελέχωσης ή άλλα τέτοια θέματα, τα οποία μπορεί να δημιουργούσανε ζητήματα στη λειτουργία των συστημάτων αυτών [...] είναι ζητήματα του κράτους να τα δει, των διοικήσεων και του ίδιου του οργανισμού».

Κατηγόρησε τον Βάρρα

Όσο για την αναφορά του Βάρρα ότι του την είχαν "στημένη", η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ΑΕ είπε: «Μέχρι και την αποχώρηση του, (ο κ. Βάρρας) είχε παραλάβει τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία είχε δώσει ο οργανισμός. Σε συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρηση του, αναφέρθηκε ο ίδιος στην καλή συνεργασία την οποία είχε με την εταιρεία. Άρα λοιπόν, είναι απορίας άξιον, εάν ο κύριος Βάρρας είχε διαπιστώσει ότι η Neuropublic είχε προβεί σε ενέργειες που δεν είχαν να κάνουν με το ρόλο της, τι έκανε για αυτό; Για ποιο λόγο παρέλαβε τα σχετικά παραδοτέα, για ποιο λόγο δεν υπέβαλε ποινή στην Neuropublic; Για ποιο λόγο δεν την έβγαλε έκπτωτη, ώστε να μην μπορεί να σταθεί πουθενά; Για ποιο λόγο δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και τέλος πάντων, ποια η μέρα ημερολογιακή ημέρα του έτους που ο κ. Βάρρας είχε το πρόβλημα του με την Neuropublic, και ποια μέρα ήταν που την ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες της;». Επίσης, η κυρία Γαργαλάκου είπε ότι παρακολουθείτο και ο πατέρας της, και ότι από τη σχετική επισύνδεση «δεν βρέθηκε τίποτα».

ΠΑΣΟΚ: Απόλυτα διάτρητο σύστημα φύλαξης των στοιχείων των παραγωγών

«Από την κατάθεση της εκπροσώπου της Neuropublic ΑΕ, Ρόζας Γαργαλάκου, «αναδείχθηκαν εκ νέου κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, τη δράση του τεχνικού συμβούλου και τις ευθύνες του συμβούλου και των διοικήσεων στη διαχείριση των στοιχείων των παραγωγών», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα κατηγόρησαν την κ. Γαργαλάκου ότι «απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πώς ήταν δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος να μην έχει αντιληφθεί ότι δημόσια βοσκοτόπια δηλώνονταν τον επόμενο χρόνο από ιδιώτες, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόταν όλα τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η κ. Γαργαλάκου απάντησε ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο το παραδίδει στην εταιρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει εμπλοκή ο τεχνικός σύμβουλος με την δημιουργία του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και άλλοι είχαν πρόσβαση. Η κ. Γαργαλάκου δήλωσε πως η εταιρία ενημέρωσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα με επιστολή της για κατακόρυφη αύξηση ζώων και ταυτόχρονη μείωση βοσκοτοπίων, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιστολές προς τους υπόλοιπους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν και μετά που υπήρχαν οι ίδιες μεγάλες αλλαγές στις εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων και τα δηλούμενα ζώα», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Σχετικά με την εμπλοκή του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε διάλογο δικογραφίας στον οποίο συνομιλούν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς με παραγωγό, που φαίνεται ότι συνεννοούνται για "αλλαγές" σε δηλώσεις παραγωγών, τις οποίες θα τακτοποιούσε υπάλληλος του τεχνικού συμβούλου. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ρ. Γαργαλάκου η οποία δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων δοσοληψιών και θεωρεί ότι κανένας υπάλληλος της εταιρίας δεν εμπλέκεται σε τέτοιες συνομιλίες και συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι αναγνώστηκε συγκεκριμένο απόσπασμα από τις νόμιμες επισυνδέσεις».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ακόμα ότι, «η κ. Γαργαλάκου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για την καταγγελία προς την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποδεικνύει το απόλυτα διάτρητο σύστημα φύλαξης των στοιχείων των παραγωγών, ενώ για το γεγονός ότι στοιχεία παραγωγών και λίστες πληρωμών διέρρεαν σε αρχεία pdf κλπ, "ένιψε τας χείρας της", αναφέροντας πως κάτι τέτοιο αν έχει συμβεί είναι "τουλάχιστον αδιανόητο" και πως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ». «Στο ερώτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που επισημαίνει ότι υπήρχε επί χρόνια εξάρτηση διοικήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, δήλωσε αναρμόδια να απαντήσει και ότι για ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι "δουλειά του κράτους να τα λύσει"», σημείωσαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν: «Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών 2024-2025 και την απόγνωση του αγροτικού κόσμου, η κ. Γαργαλάκου δηλώνει πως οποιαδήποτε ενέργεια έχει ζητηθεί από την εταιρία έχει ολοκληρωθεί εντός των καταληκτικών ημερομηνιών και πως δε γνωρίζει "αν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή το υπουργείο αλλά σίγουρα δεν είναι ευθύνη της εταιρίας" και ως εκ τούτου δεν τοποθετήθηκε για την ουσία των καθυστερήσεων πληρωμών και τι συνετέλεσε σε αυτό».

ΣΥΡΙΖΑ: Η Γαργαλάκου επιβεβαίωσε το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Να κατατεθούν άμεσα τα στοιχεία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ύποπτη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με τη παραγόμενη ποσότητα γάλακτος», επεσήμαναν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Ρόζας Γαργαλάκου, εκπρόσωπο της Neuropublic AE, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η δήλωση της κ. Γαργαλάκου ότι «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», επιβεβαιώνει ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν: «Η κ. Γαργαλάκου, επιχειρώντας να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μας έκανε μέχρι στιγμής σοφότερους. Δεν απάντησε με σαφήνεια στην αναφορά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι η Neuropublic AE είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά. Μάλιστα, η αποπομπή του κ. Βάρρα έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα-απαίτηση της NEUROPUBLIC Α.Ε. προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Βορίδη. Δεν μάθαμε αν ευσταθούν οι καταγγελίες του κ. Σατολιά, για "εναγκαλισμό" της Neuropublic ΑΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι "είχαν φτάσει ακόμη και στους διαδρόμους του Υπουργείου να λένε πότε πληρώνει ο Τάσος", δηλαδή ο κ. Γαργαλάκος». «Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω Τεχνικός Σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του "γαλάζιου" σκανδάλου. 'Αλλωστε, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται: "Η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο και σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα από εγκληματικές ομάδες που περιλάμβαναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαλλήλους του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις για επιδοτήσεις". Θα μάθουμε τη γνώμη της κας Γαργαλάκου επ' αυτού;», κατέληξαν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Δημοκρατία: Σε κατάσταση πανικού τα κόμματα της αντιπολίτευσης

«Σε κατάσταση πολιτικού πανικού βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διαρρέουν ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν αρνείται την κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν: «Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία. Εξάλλου, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν άπαντες να καταθέσουν όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων διαμηνύοντας ότι "εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι". Όμως, η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να "πετούν την μπάλα στην εξέδρα" κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής. Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων». Καταλήγουν μάλιστα ως εξής: «Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους».