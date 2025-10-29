Η ΝΔ καλύπτει «Φραπέ» και Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Με επίκληση στη... σειρά του καταλόγου μαρτύρων η «γαλάζια» πλειοψηφία στην εξεταστική απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ» και της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, τα ονόματα των οποίων έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που αφορούν στο μεγάλο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα για να έρθουν να καταθέσουν στην εξεταστική διατυπώθηκε από την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία προειδοποίησε πως η κατάθεση συγκεκριμένων προσώπων μπορεί να μην καταστεί δυνατή λόγω εισαγγελικών πρωτοβουλιών. Θύμισε, μάλιστα, την περίπτωση Αγοραστού, ο οποίος δεν παρέστη στην εξεταστική για τα Τέμπη, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η κα Αποστολάκη ζήτησε ο «Φραπές» και η Σεμερτζίδου να κληθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ το αίτημα στήριξαν και οι εισηγητές των κομμάτων της μειοψηφίας. Μάλιστα, ο Βασίλης Κόκκαλης υπογράμμισε την ανάγκη κατ΄αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε την άμεση κλήση και του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και του Άκη Σκέρτσου.

Απαντώντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν έμεινε ικανοποιημένη από την κατάθεση της κ Τυχεροπούλου, ενώ έδωσε τη δική του εξήγηση για να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους και επικαλέστηκε τη... σειρά στον κατάλογο όσων έχουν κληθεί να εξεταστούν. Παρέπεμψε, εξάλλου στις προσεχείς αποφάσεις για επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων.

Είναι προφανής η συνειδητή επιλογή

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις πηγές από την αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για τυπική παράλειψη, αλλά για συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σημειώνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ κατάθεσε αίτημα για την άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σημαντικά ευρήματα που αφορούν την εμπλοκή τους» και συμπληρώνουν «σύμφωνα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελέγχους της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτουν νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν «οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων (την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο. Οι ίδιοι κύκλοι υπογράμμισαν ότι «δεν είναι ανεκτό να επαναληφθεί το προηγούμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, όταν η πλειοψηφία της Επιτροπής παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστού, μεθόδευσε την καθυστερημένη κλήση του, (στην προτελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/2/24) δηλαδή αφότου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, με αποκλειστικό σκοπό να τον προστατεύσει και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ώστε να εμποδιστεί η κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής».

«Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν ακόμα ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε την απόλυτη και ουσιαστική γνώση της οικονομικής λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευθύνη της υπογραφής των εκθέσεων», ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Στη θέση της καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή απαραδέκτως ένα απλό μέλος της ομάδας ελέγχου, ο κ. Γιάννης Καραποστολάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούν την κλήση της αρμόδιας ορκωτής λογίστριας κ. Δ. Μαρκοπούλου, η οποία οφείλει να καταθέσει αρμοδίως στην Επιτροπή».

«Γαλάζια ομερτά»

«Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής να επικαιροποιηθεί άμεσα ο κατάλογος των μαρτύρων», τόνισαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «προκειμένου να προστατεύσει τα δικά της παιδιά, αρνείται να τα καλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση από την πρώτη συνεδρίαση».

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «η ΝΔ αρνείται να καλέσει τον διαβόητο «Φραπέ» (κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη), διαχρονικό κομματάρχη της στην Κρήτη και συνδαιτυμόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Αυτόν που απευθυνόμενος στον κ. Στρατάκο, επί σειρά ετών γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωνε για την κα Τυχεροπούλου: "Αν την είχα σκοτώσει τώρα, θα 'μουν έξω. Θα 'χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει"», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η "γαλάζια" πλειοψηφία ανερυθρίαστα προστατεύει και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια και στέλεχος της ΝΔ, φανατική λάτρη των πολυτελών αυτοκινήτων, πρόσωπο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο του "γαλάζιου" κυκλώματος λεηλασίας των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Και τα δύο αυτά πρόσωπα, όπως και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, θα έπρεπε, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, να καταθέσουν άμεσα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, εφόσον βρεθούν υπό το καθεστώς του κατηγορούμενου».

«Φαίνεται, ότι η εντολή του Μαξίμου προς τους πρόθυμους βουλευτές της Εξεταστικής είναι συγκάλυψη του "γαλάζιου" σκανδάλου μέχρι τέλους, όσο και αν η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις πρακτικές μαφίας που επικράτησαν επί Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.