Πιτσιλής για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΑΑΔΕ δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ διαψεύδει τον Μάκη Βορίδη, σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ • «Δεν γνωρίζει κάτι για το σκάνδαλο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, δεν δεσμεύεται για τις πληρωμές», τονίζουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στους ελέγχους και τις φορολογικές παραβάσεις αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48 εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος 1,1 δισ. ευρώ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα 466 συνολικά 466 ΚΥΔ, από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει την φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεσή του, πηγές από το ΠΑΣΟΚ επισήμαναν ότι ο κ. Πιτσιλής διαψεύδει τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη. Συγκεκριμένα ανέφεραν: «O κ. Πιτσιλής σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά ζητήματα, οπότε δεν μπορούσε να ελέγξει την ευρύτατη χρήση πλαστών Ε9 που γινόταν κατά την υποβολή των δηλώσεων. Με αυτή του την απάντηση διέψευσε στην ουσία όσα είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός, Μ. Βορίδης, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σε ερώτηση βουλευτή είχε πει ότι ”το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ σε επιβεβαίωση της νόμιμης κατοχής του”. Ο κ. Πιτσιλής με την απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει μόνο φορολογικά δεδομένα και όχι τίτλους ιδιοκτησίας, λόγω και της έλλειψης ολοκληρωμένου κτηματολογίου».

Από την πλευρά τους, πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνουν: «Ενώ o αγροτικός κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τις αποκαλύψεις για τον «Φραπέ», δηλαδή τον Γ. Ξυλούρη, διαχρονικό κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα». Τονίζουν επίσης ότι ο κ. Πιτσιλής «δεν απάντησε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αν είναι λογικό να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλες αυτές τις εκκρεμούσες «υποθέσεις». Ούτε πώς θα αποφύγει η ΑΑΔΕ να γίνει η «χωματερή» ή «πλυντήριο» όλων των εγχώριων οικονομικών σκανδάλων. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει αν και πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαγόμενος στην ΑΑΔΕ, θα είναι πλέον αποτελεσματικότερος στην έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των επιδοτήσεων».

Τι είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υποστήριξε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί. Σχετικά με την επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ.

Ερωτηθείς για την πρόταση της ΝΔ για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο "δέουσας επιμέλειας" στα συστήματα του οργανισμού».

« Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. Άρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», είπε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη (τον αποκαλούμενο «Φραπέ») να έχει λάβει 2,5 εκατ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία "Τζάγκουαρ", και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ οτιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Τι άλλο ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Εξάλλου, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν επίσης ότι «ο διοικητής είπε ότι για τη σημερινή επιχείρηση της ΕΛΑΣ δεν υπήρχε συνεργασία της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αυτό, πέραν της πάγιας διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της πρόσβασης που έχει παραχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ».

«Τέλος, ο κ. Πιτσίλης δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τι θα γίνει με την καταβολή των ενισχύσεων και τους μεγάλους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την άρση πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς δήλωσε και για αυτό το ζήτημα αναρμόδιος παραπέμποντας στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Τι επισήμαναν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πιτσιλής «ισχυρίστηκε ότι «γίνεται μια μεγάλη μάχη» αναφορικά με τις πληρωμές και αρκέστηκε να δηλώσει πώς «ευελπιστεί» αυτή να καρποφορήσει. Πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση και εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη μεγάλη ανασφάλεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Παραδέχτηκε εμμέσως ότι η ΑΑΔΕ δεν προέβη σε διασταυρωτικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ανήσυχος διότι θα «εκτεθεί» η χώρα μας ανεπανόρθωτα, αν δεν γίνουν τώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ωστόσο, δεν είπε λέξη για το πάρτι των τελευταίων ετών και την πολιτική κάλυψη που αυτό είχε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν κατάφερε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τις σοβαρές ενστάσεις της για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Δεν ψέλλισε κουβέντα για το αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία γνώριζε για το «πάρτι» των γαλάζιων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ακόμα αυτό δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε κάνει κρούση στην ΑΑΔΕ να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι θα έλεγε κανείς ότι φαντάζει «ύποπτο» το γεγονός ότι, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου, ήταν «έτοιμη» η αναγγελία της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γνωστό επικοινωνιακό «υπόβαθρο» αυτών των αναγγελιών. Ήταν ξεκάθαρος μόνο στο ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ το «αναπτυξιακό» κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, από τη σύστασή του, προορίζεται να εφαρμόζει την αγροτική πολιτική στη χώρα μας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και ευρύτερα, ενώ η προσέγγιση της ΑΑΔΕ είναι οικονομοτεχνική».

«Κοντολογίς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επινόησε την «απόδραση», μέσω της ΑΑΔΕ, από το σκάνδαλο που η ίδια δημιούργησε και εξέθρεψε, ούσα απολύτως ενήμερη για αυτό. Το εν λόγω «σχέδιο» δεν της βγαίνει, κάτω από το βάρος των συνεχών αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαρκώς διογκούμενη οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την εγκληματική, πλέον, καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.